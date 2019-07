Sicurezza | Trenta a Salvini | ‘no a emendamento fondi Strade Sicure | esigo spiegazioni’ 2

Sicurezza : Trenta a Salvini - ‘no a emendamento fondi Strade Sicure - esigo spiegazioni’ : Roma, 15 lug. (AdnKronos) – “Mi aspetto una risposta chiara. Io i miei ragazzi non li lascio soli. Io voglio una spiegazione a questa ingiustizia. Il Viminale spieghi!”. Lo scrive il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, su Fb a proposito del no che sarebbe arrivato dal Viminale ad un emendamento per fondi a Strade Sicure. Scrive Trenta: “I nostri ragazzi di Strade Sicure vigilano ogni giorno per la nostra ...

Sicurezza : Trenta - ‘no muri su straordinari strade sicure’ : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – “Mi auguro non ci siano muri davanti alla nostra richiesta di stanziare 7 milioni di euro per gli straordinari dei nostri ragazzi di strade Sicure presentata in un emendamento al decreto Sicurezza bis. Parliamo di uomini e donne che ogni giorno vigilano per la Sicurezza dei cittadini e del Paese, al costo di rischiare la propria vita”. Lo dice il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, in una ...