Roma | Spinazzola in conferenza ma le indicazioni più interessanti arrivano da Petrachi

(Di lunedì 15 luglio 2019) “Zaniolo e Florenzi mai messi sul mercato”. Sono le importanti dichiarazioni di Gianluca, direttore sportivo dellache ha parlato anche di mercato durante lastampa di presentazione di Leonardo. “Quando ho sgridato Zaniolo per dirgli di rientrare in certi tipi di comportamento a tornare con i piedi per terra si è detto cheha messo in vendita Zaniolo e questo non è assolutamente vero. Io devo lavorare perché faccia il meglio. Zaniolo non è in vendita, non l’ho mai messo in vendita e non ho mai detto che è sul mercato, mai si sarebbe detto che la Juve avrebbe ceduto Zidane ad esempio, ma il mercato è pieno di insidie. Zaniolo non è sul mercato ma in questo ambiente si deve poter valutare tutto”. Su Florenzi: “anche Florenzi non l’ho ma messo sul mercato, è il capitano della. Non ho chiamato ...

