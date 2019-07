meteoweb.eu

(Di domenica 7 luglio 2019) Atene, 7 lug. (AdnKronos) – Quasi 10 milioni di greci sono chiamati alper rinnovare il parlamento. I sondaggi prevedono una vittoria del capo dell’opposizione Kyriakos Mitsotakis, leader del partito conservatore ‘Nuova Democrazia’. E’ stato il suo successo alle elezioni europee del 26 maggio, con oltre nove punti di vantaggio sul partito di governo ‘Syriza’, a spingere il premier Alexis Tsipras a convocare elezioni anticipate rispetto alla scadenza di settembre.Aperti alle sette di mattina (le sei in Italia), i seggi chiuderanno alle 19: si vota in 59 circoscrizioni per eleggere i 300 deputati del parlamento di Atene. Secondo un sistema elettorale in vigore per l’ultima volta, il primo partito otterrà automaticamente un bonus aggiuntivo di 50 deputati. La ripartizione dei seggi dipenderà dal numero dei 20 partiti in gara che ...

RaiNews : #Grecia, sono 9,9 milioni gli elettori chiamati alle urne per il voto anticipato - TgLa7 : #Grecia al voto, i sondaggi danno il centrodestra in vantaggio - Paolo09755490 : RT @IlPrimatoN: Tsipras, l'uomo che ha accettato tutti i memorandum, non sarà più premier? -