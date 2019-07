Rifiuti in strada | Roma in ginocchio Renzi accusa Raggi e Cinque Stelle

Putin a Roma - centro blindato e ironia social dei romani su Rifiuti in strada : Il presidente russo Vladimir Putin e' arrivato a Roma. Grande attesa per il primo incontro della sua visita, quello con il papa in Vaticano. Sara' il terzo tra il capo del Cremplino e Francesco. In una intervista al Corsera, Putin parla dei rapporti 'collaudati' con l'Italia e annuncia di essere pronto a riavviare il dialogo su un'ampia agenda strategica con gli Stati Uniti di Trump. Dopo l'incontro in Vaticano, vedra' Mattarella al Quirinale, ...

Roma - la presidente Ama filma un ristoratore che accatasta i Rifiuti in strada. Passa Hugh Grant e le strappa il telefono : Mentre la presidente dell’Ama, Luisa Melara, in centro a Roma, stava filmando con il suo cellulare la scena di un ristoratore che accatastava i rifiuti sulla strada, è Passato l’attore Hugh Grant e signora ed è finito dentro al video. L’attore britannico non ha gradito che venisse filmato in quel contesto e ha – secondo quanto riferito dalla stessa autrice del filmato in un comunicato stampa – strappato il ...

Rifiuti in strada - tocca all?Anas e alla Provincia ripulire : «La pulizia delle strade e delle pertinenze compete sempre all?ente proprietario». Lo ordina, nero su bianco, una sentenza del Consiglio di Stato (numero 3967) con una decisione...

Rifiuti per strada fino a Natale : Raggi evoca la crisi pilotata : ROMA Il nuovo consiglio di amministratore di Ama: «Supereremo la crisi dei Rifiuti solo a Natale». La sindaca Virginia Raggi, mentre i cumuli di spazzatura crescono, in una lettera al...

Rifiuti Roma - “in strada 650 tonnellate al giorno”. Ama : “L’emergenza è vicina”. La Regione trova alcuni impianti-tampone : Roma non riesce a smaltire 300 tonnellate di Rifiuti delle 2.800-2.900 che produce ogni giorno. Che diventano 650, se si considera anche il gap da recuperare per i guasti a Rocca Cencia e i “debiti” verso il vicino Abruzzo. Questo (anche) perché i vari impianti privati di cui si serve la Capitale hanno deciso – per motivi diversi ma tutti nello stesso momento – di abbassare il quantitativo che sono disposti ad accettare. E dal 31 ...

A Casoria - in provincia di Napoli - un camion dei Rifiuti è precipitato in una voragine che si è aperta in mezzo alla strada : A Casoria, in provincia di Napoli, un camion dei rifiuti è precipitato in una voragine che si è aperta in mezzo alla strada in largo San Mauro. L’incidente è stato lunedì mattina intorno alle 6: il buco che si è

Rifiuti Roma - l’Associazione Dossetti chiede lo stato d’emergenza : “Intervengano mezzi dell’esercito - tonnellate di spazzatura in strada” : L’Associazione Giuseppe Dossetti chiede lo stato di emergenza nazionale per la situazione sanitaria di Roma. “Dopo l’allarme lanciato dal presidente dell’Ordine dei Medici, Antonio Magi, sulla possibile diffusione di malattie infettive a causa dei cumuli di Rifiuti nelle strade di Roma, sotto il sole intenso di queste giornate roventi, non si può rimane inerti ed indifferenti“, afferma il responsabile ...

#aromavatuttobene - Rifiuti - la crisi più lunga : mille tonnellate in strada : La crisi più lunga mostra montagne di Rifiuti sui marciapiedi di Roma da tre settimane. Sono gli stessi sacchetti, fermi sotto il sole, a quaranta gradi, la spazzatura va in putrefazione...

Ercolano - butta i Rifiuti per strada ma il sindaco pubblica il video sui social : “Così magari si vergogna” : Si è fermata a bordo della strada con la propria auto, ha aperto il bagagliaio e poi ha buttato la spazzatura in un angolo. La protagonista è stata immortalata da alcuni residenti di Ercolano e il video è finito nelle mani del sindaco della città in provincia di Napoli, Ciro Buonajuto, che lo ha pubblicato su Facebook: “Per i parenti e gli amici che riconoscono questa signorina che ieri pomeriggio ha comodamente buttato la sua spazzatura ...