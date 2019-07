Marco Balich | chi è il coreografo della cerimonia apertura Universiadi

termometropolitico

(Di mercoledì 3 luglio 2019): chi è ilDa mercoledì 3 luglio a domenica 14 luglio a Napoli si terranno le. Si tratta di un evento sportivo multidisciplinare associabile ai Giochi Olimpici. Alla manifestazione, con cadenza biennale, prendono parte gli atleti universitari provenienti da tutto il mondo. L’ente che si occupa dell’organizzazione del tutto è la FISU (Federazione Internazionale Sportiva Universitari), fondato nel 1949 con lo scopo di promuovere l’attività sportiva tra gli studenti universitari. La prima edizione delleestive ha avuto luogo nel 1959 a Torino, mentre nel caso di quelle invernali è stata organizzata un anno dopo, nel 1960, a Chamonix in Francia. La manifestazione estiva conta 15 discipline sportive e ha registrato il suo record di atleti a Bangkok 2007 con 9006 partecipanti. Invece, la versione ...

LiaCapizzi : Chapeau a Marco Balich. Nel mondo è noto come l'ideatore di cerimonie olimpiche e di grandi eventi, un designer di… - antoniettaband1 : Non potevo non tornare a vedere lo spettacolo immersivo Giudizio Universale per la regia di Marco Balich. Sono stat… - DanielMarinar : RT @LiaCapizzi: Chapeau a Marco Balich. Nel mondo è noto come l'ideatore di cerimonie olimpiche e di grandi eventi, un designer di emozion… -