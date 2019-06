Gravina | “Il professionismo per il calcio femminile è un processo che è già partito”

ilnapolista

(Di domenica 30 giugno 2019) Dopo le affermazioni dei giorni scorsi che avevano scontentato il mondo del, il presidente Figc Gabrieleè tornato a parlarne dopo l’eliminazione dell’Italia dal Mondiale: “Il tavolo che di lavoro che ho voluto avviare in Consiglio Federale non riguarda il, si parlerà anche di, ma è un tavolo tecnico in cui vogliamo capire che impatto ha avuto questo Mondiale e che impatto può avere per lo sviluppo deluna maggiore interesse di una valorizzazione di un brand nei campionati. Tutto questo richiede studio e un’attenzione importante per fare sì che ilpossa avere il principio del rispetto. Delho parlato subito dopo la partita con la Giamaica, sono favorevole ed è un percorso che è già partito, ma dobbiamo solo seguire il rispetto di alcune norme e alcuni ...

tvdellosport : ? UFFICIALE Lele #Oriali dopo 9 anni fa il suo ritorno all'@Inter! ??? Doppio incarico per lui! ????? Come annuncia… - AzzurreFIGC : ??? Il Presidente Gravina ha commentato il passaggio ai Quarti di Finale. ??? 'Sono particolarmente felice, grande em… - napolista : #Gravina: “Il professionismo per il #calciofemminile è un processo che è già partito” Il presidente della #Figc con… -