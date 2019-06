Ornella Vanoni | “Con Francesco che ha 36 anni dormiamo nello stesso letto ma per parlare

ilfattoquotidiano

(Di domenica 23 giugno 2019) “Da artista, sono felice della vita che ho avuto. Ma dall’amore, sono così delusa che sono sola da vent’. A 60, ho preso una di quelle tranvate… Ho confuso la durezza con la forza. Non voglio neanche nominarlo, era arido e permaloso, io sono ironica, può immaginare il disastro”. Acosì è, intervistata dal Corriere della Sera. Eppure ci sono uomini che la amano, e che lei ama. Come lo scrittore Pino Roveredo (“Sono innamorata. Non c’è sesso, ma un amore poetico, virtuale. Ci vediamo poco, lui sta a Trieste, io a Milano”), oppureLeto, un poeta di 36: “, spesso”, racconta. Ma non per il sesso: “Per poterdi notte. Per esempio, cantavo a Parigi con Paolo Fresu,è venuto a trovarmi, abbiamo dormito insieme. Non cerco storie convenzionali. A 80, il sesso ...

