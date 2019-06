agi

(Di domenica 23 giugno 2019) "Oggi leggo che lavuole lasciare il MoVimento 5 Selle anche perché reputa la legge che taglia 345 parlamentari, una legge anti democratica. Se si vuole tradire una promessa, bisognerebbenon passare al misto". Lo sottolinea su Facebook il vicepremier e capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di. "I numeri per la maggioranza sono ben saldi - continua nel post Di- in giunta per le elezioni al senato stiamo per dare l'ok all'ingresso di due nuovi senatori: il seggio del MoVimento in Sicilia mai assegnatoci e il seggio della Lega in Emilia Romagna a seguito della vittoria di un ricorso. Devo ringraziare i nostri parlamentari per il lavoro di questi mesi, soprattutto nelle ultime settimane hanno dato il massimo per convertire il decreto crescita, il decreto sbloccantieri e si apprestano a votare definitivamente il taglio del numero dei ...

fisco24_info : Di Maio invita Paola Nugnes (M5s) a dimettersi da senatrice: 'Oggi leggo che la senatrice Paola Nugnes vuole lascia… - federic61595936 : Di Maio invita Paola Nugnes (M5s) a dimettersi da senatrice - BreakingItalyNe : RT @Agenzia_Italia: Di Maio invita Paola Nugnes (M5s) a dimettersi da senatrice -