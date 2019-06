Adriana Volpe contro la Rai2 di Freccero | «Ditemi che i dati d’ascolto non sono veri

davidemaggio

(Di venerdì 21 giugno 2019)perde il posto (in palinsesto) e dà sfogo alla polemicaladi Carlo. Dopo la chiusura di Mezzogiorno in Famiglia voluta dal direttore di rete (di cui per primi vi avevamo dato conferma), la silurata showgirl ha manifestato il proprio disappunto in un post su Instagram e Facebook., sui social, ha evidenziato alcunid’ascolto non esaltanti registrati di recente da, rapportandoli a quelli ben più consistenti ottenuti dal programma del weekend da lei stessa condotto. “che questinon: suieri il concerto di Guè Pequeno ha registrato 1,61% di share, il debutto di Realiti in prima serata 2,46%, spostato poi in seconda serata 3,7% di share (evito di ricordare Popolo Sovrano…). Prendo atto che “Mezzogiorno in famiglia”, l’unico programma che ha registrato sempre record di ascolti ...

