E se la Citroen 2CV diventasse un’auto elettrica?

(Di giovedì 20 giugno 2019) Tra auto a guida autonoma, taxi volanti e prototipi a idrogeno, pochi settori sono attesi da cambiamenti epocali come l’automotive. Anche in questo campo c’è però che non dimentica il passato, e chi invece il passato prova a trasformarlo in presente. È il caso di Martin Hajek, designer industriale e abile disegnatore 3D che ha re-immaginato in chiave moderna la2CV, iconica auto lanciata dal produttore francese al Salone di Parigi del 1948 e tra i modelli più popolari del Novecento. La novità principale è il propulsore elettrico (infatti l’auto è denominataeCV), in linea con i dettami odierni, mentre sono stati mantenuti i tre bulloni sulla ruota, uno degli elementi caratteristici della 2CV, così come il paraurti anteriore, un marchio di fabbrica. Passato contro futuro (credit Martin Hajek) Spicca la forma morbida e curva, così come la tinta arancione e la ...

