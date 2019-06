Nel Salento | a Nardò | il World Festival Poetry 2019

Dal Salento la storia di Torquato : l'agNellino salvato dal macello prima di Pasqua : Fonte foto: Emy PonziniDal Salento la storia di Torquato: l'agnellino salvato dal macello prima di Pasqua 1Sezione: Cronache Tag: agnellino Pasqua macello Emanuela Carucci È stato trovato dagli agenti dell'Enpa con le zampe legate. Ora vive in una villa con la sua nuova padrona e i cani Si chiama ...

Dal Salento la storia di Torquato : l'agNellino salvato dal macello prima di Pasqua : Emanuela Carucci È stato trovato dagli agenti dell'Enpa con le zampe legate. Ora vive in una villa con la sua nuova padrona e i cani Si chiama Torquato e vive comodamente in una casa. Vaga da una camera all'altra e riposa comodamente sul divano in salotto. Non è un cane, anche se crede probabilmente di esserlo, ma un agnellino salvato da macellazione sicura.È una storia che viene dal Salento. In particolare da Carmiano, un piccolo ...

Maltempo - Festa della Repubblica di freddo e maltempo al Sud : disastrose grandinate Nel Salento - Sternatia devastata [FOTO] : E’ una Domenica d’inizio Giugno dal clima estremo sull’Italia: nel giorno della Festa della Repubblica, al Nord è esplosa l’estate con temperature roventi (+34°C a Mantova e Merano, +31°C a Milano, Torino, Modena, Parma, Udine, Reggio Emilia, Pordenone e Piacenza, +30°C a Verona, Padova, Vicenza, Cremona, Lodi e Pavia) ma al Centro/Sud imperversa il maltempo a causa di violenti temporali su gran parte del territorio, e ...

Violenti temporali in Salento : grandinate impressionanti Nel leccese [IMMAGINI] : Ennesima giornata fortemente instabile per l'arco ionico pugliese e le zone interne della regione per l'effetto dell'aria fresca proveniente dai Balcani in contrasto con la calura pomeridiana. Come...