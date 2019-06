Atletica | Davide Re firma il record italiano sui 400 metri! Eccellente 45 01 a Ginevra

oasport

(Di sabato 15 giugno 2019)Re ha realizzato ildei 400L’azzurro ha corso un eccezionale 45.01 a(Svizzera) e ha così migliorato di undici centesimi il primato che apparteneva a Matteo Galvan dal 2016. Il 26enne ha staccato anche il minimo per i Mondiali di Doha (fissato a 45.30), migliorando il proprio personale di 25 centesimi. Il ligure si è reso protagonista di una gara entusiasmante, si è distinto per un’distribuzione dello sforzo fisico e sul rettilineo finale ha spinto brillantemente riuscendo anche a vincere la gara (alle sue spalle l’olandese Liemarvin Bonevacia, bronzo agli Europei 2016, che ha chiuso in 45.71). Il prossimo obiettivo sarà quello di scendere sotto la barriera dei 45 secondi.Re, fino a ieri quartodi sempre, si è portato in testa alla classifica europea stagionale e ha poi espresso tutto il suo entusiasmo ...

