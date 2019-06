Astrofisica | Lampi Gamma | ecco il catalogo dei più energetici osservati da Fermi

meteoweb.eu

(Di venerdì 14 giugno 2019) Ben 186di alta energia registrati dal telescopio satellitare per raggiin dieci anni di osservazione: sono questi i protagonisti delpubblicato oggi, 13 giugno, su The Astrophysical Journal. Questi, anche noti comeRay Burst (GRB), sono stati rivelati dal Large Area Telescope (LAT), strumento diprogettato e realizzato con un contributo decisivo dell’Italia, grazie all’Agenzia Spaziale Italiana ASI, all’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare INFN e l’Istituto Nazionale diINAF. “OgniRay Burst è in qualche modo unico. È solo quando siamo in grado di studiarne tanti, come abbiamo fatto in questo, che iniziamo a comprenderne le caratteristiche comuni,” racconta Elisabetta Bissaldi, ricercatrice dell’INFN e del Politecnico di Bari. “Il primoLAT, pubblicato nel 2013, comprendeva solo 35 GRB. Grazie ...