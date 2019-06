Tria sulla graticola

Salvini-Tria - tensioni sulla flat tax. Sul governo torna lo spettro della crisi : Il vertice economico si risolve in un rinvio a sette tavoli di lavoro. Ma la frattura tra Salvini e Tria si allarga. Per questo nessuno tra i leghisti se la sente ancora di archiviare lo spettro della crisi e del voto anticipato, che i Cinque Stelle invece, indeboliti e alle prese con una faticosa riorganizzazione interna, vedono come fumo negli occhi...

Beach volley - World Tour 2019 Baden. AusTriaci profeti in paTria : doppio trionfo sulla sabbia di casa : Solo Austria sul gradino più alto del podio, come da pronostico della vigilia, nel torneo 1 stella di Baden che si è chiuso oggi. Il contingente di casa, che si è presentato al gran completo al primo dei due appuntamenti Austriaci del World Tour (il secondo sarà il Major Series di Vienna). In campo maschile la vittoria è andata ai vice campioni del mondo Doppler/Horst che vincono il loro secondo torneo in carriera (il primo sempre a Baden) ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : risultati 10 giugno. Vittoria per la Spagna sulla Svezia - a valanga AusTria - Slovenia e Lettonia : Giornata davvero intensissima quella di questo lunedì 10 giugno per quanto riguarda le Qualificazioni agli Europei di Calcio 2020. In programma addirittura dodici partite per i vari raggruppamenti, andiamo a riepilogare tutti i risultati. Passa di rigore la Spagna che in casa si impone sulla Svezia per 3-0, con i penalty di Sergio Ramos e Morata e la rete conclusiva di Oyarzabal. Nello stesso raggruppamento degli iberici Romania a valanga su ...

Tasse - Tria firma il decreto sulla proroga dei versamenti di luglio : Primo passaggio per il definitivo via libera allo slittamento della scadenza dal 1° al 22 luglio per autonomi, ditte e società soggette agli indicatori sintetici di affidabilità fiscale. I commercialisti chiedono un’applicazione solo facoltativa per il 2019...

Si apre oggi a Bologna il 33° Congresso sulla GeriaTria Ospedaliera : focus su anziani e patologie croniche : Fare rete, creare un sistema virtuoso e efficiente con un approccio multidisciplinare in favore del paziente. Sono attesi oltre 800 tra medici geriatri, internisti, cardiologi, medici dell’ Emergenza-Urgenza, medici di Medicina Generale e altri specialisti, nonché infermieri, fisioterapisti, farmacisti, nutrizionisti, psicologi, e in generale tutti gli operatori che si occupano professionalmente dell’anziano, sono i protagonisti a Bologna dal 5 ...

Si apre oggi a Bologna il Congresso sulla GeriaTria Ospedaliera : focus su anziani e patologie croniche : Fare rete, creare un sistema virtuoso e efficiente con un approccio multidisciplinare in favore del paziente. Sono attesi oltre 800 tra medici geriatri, internisti, cardiologi, medici dell’ Emergenza-Urgenza, medici di Medicina Generale e altri specialisti, nonché infermieri, fisioterapisti, farmacisti, nutrizionisti, psicologi, e in generale tutti gli operatori che si occupano professionalmente dell’anziano, sono i protagonisti a Bologna dal 5 ...

La procura indaga sulla lettera di Tria : DALL'ITALIA La Francia chiede garanzie a Fca per la fusione con Renault. Il ministro dell’Economia di Parigi, Bruno Le Maire, ha chiesto al presidente di Fca John Elkann un dividendo straordinario per gli azionisti di Renault, un posto al governo francese nel cda e il quartier generale del nuovo g

Procura Roma apre inchiesta sulla diffusione della bozza della lettera di Tria : Dopo la denuncia depositata dal ministro dell’Economia Giovanni Tria, per la diffusione di una bozza della lettera di risposta, indirizzata all’Unione europea, sull’evoluzione del debito italiano nel 2018, arriva l’inchiesta della Procura di Roma.La denuncia del titolare di via XX settembre ipotizzava i reati di divulgazione di atti secretati e violazione di segreto d’ufficio. L’inchiesta è al momento ...

Giallo sulla lettera alla Ue : il Tesoro smentisce le anticipazioni - M5S chiede vertice con Conte - Tria e Lega : Tensione nel governo per la presunta lettera di risposta alla Ue inviata da Tria. Il ministro del Tesoro avrebbe annunciato una revisione della spesa per il welfare a partire dal 2020. Nel...

Lite sulla risposta di Tria alla Ue. M5S la contesta e chiede vertice di governo : Il Pil italiano nel primo trimestre del 2019 è salito dello 0,1% rispetto ai tre mesi precedenti mentre è calato dello 0,1% su base annua....

Tria non segue Salvini sulla linea dello sfondamento con l'Ue : Giovanni Tria non è l’uomo dell’azzardo. L’ha dimostrato più volte nel primo e tormentato anno del governo gialloverde, con la questione dei conti pubblici e della tenuta dell’economia che è stata e continua a essere la questione delle questioni. E anche questa volta il ministro dell’Economia è orientato a non recepire la linea dello sfondamento contro Bruxelles che Matteo Salvini ha ...

Il vento del Nord sulla nuova ConfindusTria : Quando il 31 marzo 2016 si andò alla conta finale per decidere chi sarebbe stato il successore di Giorgio Squinzi alla guida di Confindustria, Vincenzo Boccia si impose su Alberto Vacchi, l’imprenditore del fronte del Nord, per appena nove voti. Fu una vittoria mutilata, la certificazione di una spaccatura interna. La consapevolezza della fragilità interna era palese e lo stesso Boccia affrontò di petto il tema, ...

Tria : «Niente coperture per il dl famiglia Di Maio : «Non è vero - i soldi ci sono» Duello sulla sicurezza - il decreto slitta : Tensione per la decisione di far slittare il decreto. Di Maio «E’ una priorità». Il ministro dell’Economia attacca anche gli 80 euro di Renzi: «Erano sbagliati, costarono 10 miliardi: verranno riassorbiti»

Tria : «Niente coperture per il dl famiglia 80 euro sbagliati - saranno riassorbiti» Duello sulla sicurezza - il decreto slitta : Il ministro dell’Economia fa slittare il provvedimento caro al M5S, che lo smentisce. Poi l’attacco agli 80 euro di Renzi: «Costarono 10 miliardi, poco prima delle europee 2014»