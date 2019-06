Mattarella | pace possibile solo con giustizia sociale

Festa della Repubblica - l’Italia celebra il 2 giugno. Mattarella : “73 anni di pace e libertà” : L'Italia celebra oggi, 2 giugno, la Festa della Repubblica . Tanti gli appuntamenti in tutto il Paese, il cui fulcro la parata militare lungo i Fori imperiali a Roma, travolta quest'anno dalle polemiche contro la ministra Trenta. Mattarella : "settantatre anni di pace per il nostro Paese, garantiti dai valori di libertà, giustizia e democrazia". Salvini: "Orgoglioso di poter esercitare il mio ruolo".

Il Papa scrive a Mattarella - auspico per l'Italia pace e serenità : “Nel momento in cui mi accingo a partire per il viaggio apostolico in Romania, mi è gradito rivolgere a lei, signor presidente e a tutti gli italiani il mio affettuoso e beneagurante saluto, che accompagno con ogni più cordiale e orante auspicio di pace e di serenità “. Così Papa Francesco, partendo per la Romania, nel telegramma di saluto al presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella.