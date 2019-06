Luca Palamara | Centofanti amico dei vertici della magistratura

huffingtonpost

(Di venerdì 7 giugno 2019) In una nota,, ex presidente dell’Anm indagato per corruzione, spiega la sua posizione: “Voglio dimostrare che non sono e non sarò mai un corrotto e che non sono mai stato eterodiretto da nessuno nelle mie scelte”.Chiede che il suo nome non venga strumentalizzato e spiega: “Non sono mai stato collaterale a nessun partito politico e mai ho svolto incarichi fuori ruolo di diretta dipendenza politica”. Aggiunge poi di non avere “mai messo in discussione il rispetto per la carica istituzionale del vice presidente del Csm e più in generale delle prerogative dei singoli consiglieri”.L’ex componente del Csm si dice “certo di chiarire in qualunque sedeMi verrà richiesto, i fatti oggetto delle provvisorie contestazioni per chiarire ogni singolo passaggio delle mie condotte, comprese le cene e tutte le ...

