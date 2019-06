Sull’Europa si allunga l’ombra della Russia di Putin

huffingtonpost

(Di martedì 4 giugno 2019) A ogni elezione che si rispetti c’è un convitato di pietra che dalla vittoria di Trump in poi non smette di fare notizia. Ladi, con le sue fabbriche di bot, i team digitali esperti in tecniche di disinformazione, è ormai una costante nelle campagne elettorali dei paesi occidentali.Ovviamente questa volta l’influenzamanina russa sarebbe stata orientata sul voto delle elezioni europee. Attori specifici si sono alleati digitalmente con laper organizzare delle campagne di propaganda paneuropee. Movimenti populisti, partiti di estrema destra, gruppi religiosi e vere e proprie milizie cibernetiche hanno messo in campo strategie di comunicazione online avanzate.Queste tecniche sono andate oltre il concetto di fake-news utilizzando una narrativa aggressiva che promuove una “guerracultura” attorno a questioni come la ...

