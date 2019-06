Pensionati esteri e flat tax | pubblicate le regole per usufruire del regime agevolato

Blastingnews

(Di martedì 4 giugno 2019) La crescita dei consumi e degli investimenti, soprattutto nel nostro Mezzogiorno, passa anche attraverso una riduzione del carico fiscale. In particolare per alcune categorie come i. Recentemente, l’Agenzia delle Entrate ha emanato il Provvedimento 167878/2019 che detta le modalità applicative che i contribuenti titolari di redditi da pensione, anche provenienti dall’estero, dovranno seguire per poterdeldellatax. La base normativa In base a quanto stabilito dall’articolo 1, comma 273, della Legge di Bilancio 2019 tutti iche stabiliranno la loro residenza nelle Regioni del Sud Italia, anche rientrando dall’estero, potrannodeldi tassazione. Le Regioni interessate dal provvedimento sono Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Nello stesso tempo, occorre ricordare che ...

