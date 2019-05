ULTIME NOTIZIE Ultim' ora di oggi Elezioni europee | dati affluenze | 26 maggio 2019

ULTIME NOTIZIE Roma del 26-05-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione brilla Luigi in studio saranno aperti fino alle 23 di questa sera i seggi per le elezioni europee in Italia sono 51 milioni di Italiani chiamati alle urne si vota anche per le regionali in Piemonte e i 3800 comuni di cui 27 capoluoghi di provincia la tornata elettorale non ha mai avuto così importanti connotazioni politiche con la sfida lega 5 stelle a ...

WWE ULTIME NOTIZIE - curiosità e aggiornamenti da RAW - Smackdown ed NXT : a Super Show-Down ci sarà un dream mach inedito : FIRST TIME EVER – Il terzo pay pay view in terra araba si sta avvicinando. Il 7 giugno allo stadio Internazionale di Jeddah andrà in scena Super Show-Down con una card come al solito ricca di main eventer. I match già annunciati sono tutti a 5 stelle ma è ovvio che l’attesa è tutta per Undertaker contro Goldberg, match mai svolto nella storia della WWE e che attrae grandissimo interesse mediatico. Se i due avranno nelle corde 10/15 ...

Scuola - precariato docenti ULTIME NOTIZIE : Lena Gissi sbotta ‘Tutto questo non lo accetto’ : La segretaria nazionale di Cisl Scuola, MaddaLena Gissi, ha replicato alle critiche mosse contro la proposta dei sindacati formulata nei giorni scorsi al Governo. In una nota diffusa dal sindacato, Lena Gissi dichiara: ‘Non accetto che si metta in caricatura una proposta sindacale sul reclutamento che credo molto meditata e seria, che non nasce da ideologie o inseguimento del consenso ma da una profonda, diretta e quotidiana conoscenza di ...

ULTIME NOTIZIE Roma del 25-05-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale l’informazione Buonasera dalla redazione Giuliano Ferrigno essere in apertura l’ordigno è esploso ieri pomeriggio nel centro di Lione in Francia è la telecomandata distanza finora non ci sono state rivendicazione dell’atto e diversi tra i 13 feriti vengono sotto casa di interventi chirurgici per l’estrazione di scheggia queste le principali informazioni della Repubblica durante una conferenza ...

ULTIME NOTIZIE Roma del 25-05-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale pomeriggio dalla redazione in studio Roberta per la cronaca in apertura è stato picchiato Leonardo il bambino di quasi due anni morto giovedì all’arrivo all’ospedale di Novara lo sostiene la procura di Novara che disposto il fermo della madre Gaia Russo 22 anni e del compagno Nicolas di 23 anni la cosa nei loro confronti e di omicidio volontario plurimo aggravato l’uomo si trova nel carcere di ...