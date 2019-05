Nave Trieste | varata la super portaerei Per M5s era uno spreco | ora la benedicono

Nave Trieste - varato oggi a Castellammare il gigante del mare della marina militare : ecco com’è – FOTO : Sarà la futura ammiraglia della marina militare italiana la Nave Triste varata oggi a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Con i suoi 214 metri, e le sue 33 mila tonnellate, è più grande di ogni altra Nave della flotta italiana. L’unità anfibia multiruolo e multifunzione è considerata una sintesi di innovazione tecnologica. La Trieste sarà consegnata solo nel 2022. Formalmente descritta come una portaelicotteri per ...