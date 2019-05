Arriva la miniserie promozionale Little Black Mirror | gratis su Youtube in attesa della

optimaitalia

(Di sabato 25 maggio 2019) Non c'è solo5 all'orizzonte per gli amanti del genere distopico: Netflix ha annunciato l'intenzione di lanciare una nuova serieispirata all'antologia visionaria, che si intitoleràe sarà ospitata su, dunque a differenzaserie madre a cui si ispira sarà fruibile gratuitamente in tutto il mondo, anche dai non abbonati alla piattaforma streaming.Sarà unain tre episodi, in sostanza tre cortometraggi ispirati all'universo dicreato da Charlie Brooker, che faranno da apripista all'arrivo dei tre nuovi episodiquinta stagione ormai alle porte.I corti disaranno rilasciati suil 26 maggio, il 2 giugno e il 6 giugno e saranno disponibili sul canale América Latina di Netflix (ma non è previsto che siano caricati nei cataloghi Netflix di tutti i 190 paesi in cui il ...

