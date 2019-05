Il ban Google crea grandi occasioni per Huawei P30 Lite e P20 Lite | crollo del prezzo il

optimaitalia

(Di giovedì 23 maggio 2019) Stiamo vivendo una settimana intensa come poche sul fronte, considerando quanto trapelato di recente in merito al ban, ma questo trend in compenso sta facendo aumentare il volume delle offerte per alcuni smartphone, come stiamo notando oggi 23 maggio conP30e P20. Proviamo dunque ad individuare le migliori opportunità per chi cerca uno smartphone Android senza spendere cifre esagerate, con opportunità diventate più interessanti grazie a quanto sta avvenendo in giro per il mondo.Il primo capitolo lo dedichiamo proprio aP30, perché improvvisamente su Amazon ci siamo avvicinati alla soglia dei 300 euro. Un passo in avanti evidente rispetto a quanto abbiamo registrato poco meno di una settimana fa sulle nostre pagine. Se pensiamo al fatto che il dispositivo sia stato lanciato sul mercato da un paio di mesi ad una cifra nettamente più alta, si ...

