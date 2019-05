Quando la tua migliore amica può salvare la serata | la giornata e pure la vita

dilei

(Di martedì 21 maggio 2019) Lo hanno dimostrato moltissime ricerche che l’amicizia fa bene, ma non tutti gli amici sono uguali, perché solo quelli veri – di cui ci si può sempre fidare – fanno la differenza. Le persone, come le migliori amiche, che ci aiutano a vivere meglio, non sono semplici conoscenze virtuali, ma individui in carne e ossa, con cui ridere, piangere, scherzare, dialogare e soprattutto da abbracciare. Il contatto fisico non è infatti scontato perché, è anche grazie a esso, che l’amicizia vera ha una marcia in più rispetto a quella virtuale. Se poi di migliori amiche ne avete più di una, meglio ancora, perché il continuo confronto con persone di fiducia – secondo la scienza – allunga la. Tra le varie ricerche che lo hanno dimostrato, ce n’è una condotta dagli epidemiologi Lisa Berkam e Leonard Syme, dell’Università Yale e della California, che ...

CarloCalenda : Quando tua moglie ti manda questo alle 8 di mattina capisci che è positivo che la campagna elettorale sia quasi fin… - annatrieste : 'A 'grandezz 'e ddio' è quando ti proclamano miglior difensore della @SerieA proprio davanti a quei tifosi che cinq… - insopportabile : Ciao Niki, mito di quando la Formula Uno era eroica e folle ma tanto spettacolare. Ricordo i Gran Premi con mio pad… -