wired

(Di martedì 21 maggio 2019) http://www.youtube.com/watch?v=Ojtz9SyRzq4 Uno dei trend più forti della televisione seriale di questi ultimi anni è sicuramente il true crime. Dopo l’ondata di serie tv criminali (da Law and Order e Csi in poi), ora il pubblico ha riscoperto una nuova declinazione che deriva dal resoconto più o meno romanzato di fatti di cronaca veramente accaduti. E mentre si pensa che solo gli Stati Uniti possano vantare storie abbastanza folli ed efferate per farne un avvincente racconto televisivo, ecco che anche in Italia si affacciano esempi altrettanto validi: è il caso de Ildi, la nuova produzione originale di Crime+Investigation (canale 119 di Sky) che debutta invisione assoluta dal 22 maggio per tre mercoledì. Creata da Matteo Lena, che ne è anche regista, e Francesco Agostini, questa è laserie di real investigation tentata in Italia e va ad occuparsi ...

Corriere : Il mostro di Udine, tra misteri e sospetti: 30 anni fa l’ultimo delitto del serial kill... - MilanoCitExpo : Il mostro di Udine, la prima docuserie italiana su un crimine irrisolto #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - ageraci3 : Il mostro di Udine, 30 anni fa l’ultimo omicidio del serial killer misterioso @Corriere #IlMostrodiUdine -