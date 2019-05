Il premier Conte si difende dalle accuse di Giorgetti

Conte risponde a Giorgetti : “Gravissimo dubitare della mia imparzialità”. Salvini difende il premier : In un’intervista a La Stampa Giancarlo Giorgetti ha lanciato l’affondo al premier Giuseppe Conte, accusandolo di non essere imparziale e, anzi, parteggiare per il Movimento 5 stelle. Parole giudicate «gravissime» dal presidente del Consiglio, che sfida il sottosegretario leghista: «Se si mette in discussione l’operato del sottoscritto» i «percorsi ...

“Salvini è l’unico vero politico” lo afferma Giorgetti che poi accusa gravemente il premier Conte : La tensione è alle stelle, ormai si pensa soltanto ad una imminente caduta del governo, accuse pesantissime quelle gi Giorgetti ai danni del premier Conte “Conte non è una persona di garanzia, è espressione dei 5 Stelle ed è chiamato alla coerenza di appartenenza”, anche se “ha cercato e cerca di interpretare un ruolo di … Continue reading “Salvini è l’unico vero politico” lo afferma Giorgetti che poi ...

Giancarlo Giorgetti - il leghista scarica il premier Conte : "È di parte - governo paralizzato" : Il clima nel governo tra Lega e M5s non è mai stato così rovente, al punto che ormai lo stesso sottosegretario leghista Giancarlo Giorgetti deve ammettere senza tentennamenti: "Nell'esecutivo non riusciamo più a fare un ordine del giorno". Intervistato da La Stampa, il braccio destro di Matteo Salvi

Conte scherza sui fucili dell'esercito - dura lettera al premier del generale Cornacchione : L'Italia è un paese che, come si legge nella Costituzione, ripudia la guerra come strumento di offesa agli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Inevitabile, perciò che dal Presidente del Consiglio possano essere veicolati principalmente messaggi di pace e finalizzati a manifestare ogni tipo di opposizione a qualsiasi velleità bellica. Tuttavia, negli ultimi giorni un'uscita di Giuseppe Conte non è andata ...

Giuseppe Conte - il generale Cornacchione scrive al premier : "Non posso tacere - così lei ha offeso l'esercito" : Esercito disarmato e in rivolta. Dopo Giorgia Meloni, è il generale degli Alpini in riserva Giorgio Cornacchione a criticare duramente la svolta "pacifista" del premier Giuseppe Conte. L'ex consigliere militare di Mario Monti ed Enrico Letta non ha gradito il discorso di Conte durante la visita alla

Palazzo Chigi : “I ministri tengano i toni giusti - il premier Conte coordina - ma non dà ordini” : Fonti di Palazzo Chigi hanno chiarito la posizione del premier sulle ultime polemiche politiche. "Il Presidente del Consiglio Conte non partecipa alla competizione elettorale e non si lascia certo coinvolgere nella dialettica che la sta caratterizzando". E intanto tra famiglia e sicurezza, è nuovo scontro M5s-Lega.Continua a leggere

Salvini contro Conte : "Il premier non pensi di darmi ordini" : “Al tribunale dei ministri di Catania voglio dire che state usando male i soldi pubblici degli italiani. Il 99% dei magistrati italiani fa bene il suo lavoro, ma se c’è qualcuno che usa il denaro pubblico per fare politica e processare un ministro perchè blocca gli sbarchi questo non mi sta bene”. In diretta su facebook, Matteo Salvini attacca i magistrati di Catania rei a suo avviso di “usare il denaro ...

Libia - incontro a Palazzo Chigi tra il premier Conte e il generale libico Haftar : incontro tra il premier Giuseppe Conte ed il generale libico Khalifa Haftar a Roma per parlare della situazione in Libia, dopo l’avvio dell’offensiva contro Tripoli lanciata dall’uomo forte della Cirenaica il 4 aprile scorso. Il faccia a faccia si tiene a Palazzo Chigi. Il 7 maggio scorso era stato proprio Conte ad anticipare la possibilità di vedere Haftar, dopo aver ricevuto il premier del governo di accordo nazionale Fayez Al Sarraj. La ...

Aumento Iva. Le parole del premier Conte : «Evitarlo non sarà impresa facile» : Il premier: «Stiamo studiando un’operazione di spending review e potenziando il contrasto all’evasione fiscale»

Il premier Conte a 360° : “Amo la Roma - tifavo Foggia”. E sull’addio di De Rossi - sullo stadio e sulla violenza… : In un’intervista alla Gazzetta dello Sport il premier Giuseppe Conte parla delle sue passioni sportive, in particolare di quella per il calcio. Racconta che il suo tifo per la Roma è nato “molto lentamente. Mi trasferii a Roma per gli studi universitari, ma i primi anni rimasi tiepido rispetto alle squadre Romane. Mi portavo appresso il tifo per il Foggia dell’epopea zemaniana e ancora conservavo il ricordo della ...

Olimpiadi invernali - il premier Conte ottimista : “Milano-Cortina riscuoterà successo come le ATP Finals di Torino” : Milano-Cortina come le ATP Finals di Torino, questo l’auspicio del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte “Confidiamo che, come già accaduto per le Finals a Torino, anche il progetto Milano-Cortina riscuota il meritato successo e che, quindi, le nostre Alpi possano ospitare le Olimpiadi invernali del 2026“. Sono le parole del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che in una intervista a ‘La Gazzetta dello ...

Serie B senza pace - PD : “premier Conte intervenga su retrocessioni Palermo e Foggia” : Caos Serie B. La giornata di ieri non è stata altro che l’antipasto di quella che potrebbe essere la seconda estate di fuoco consecutiva. Palermo in Serie C e playout annullati, con il Foggia a far compagnia ai rosanero. Ad intervenire sulla vicenda, il PD, nel nome di alcuni deputati. Motivo? Una richiesta nei confronti del Premier Conte. Ecco cosa chiedono. “Quali concrete ed urgenti azioni di competenza intenda il Presidente ...

Venezuela - lettera premier Conte a Guaidò/ Leader opposizione denuncia minacce Maduro : Caos Venezuela, lettera di Conte a Guaidò: 'Italia vicina a vostre sofferenze'. Autoproclamato presidente minacciato da Nicolas Maduro.

