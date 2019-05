Napoli-Inter 4-1 | le pagelle di CalcioWeb | straordinari Mertens e Fabian Ruiz FOTO ...

Napoli-Inter 4-1 - dominio della squadra di Ancelotti : i nerazzurri costretti a vincere contro l’Empoli all’ultima [FOTO] : 1/18 Cafaro/LaPresse ...

VIDEO Napoli-Inter 4-1 : Highlights - gol e sintesi. Nerazzurri annichiliti dai partenopei : In pericolo la rincorsa alla zona Champions dell’Inter, che nel posticipo delle ore 20.30 della 37ma giornata della Serie A di calcio cade 1-4 in casa del Napoli e si fa affiancare dall’Atalanta a quota 66, con il Milan a -1. Si preannuncia un ultimo turno di fuoco, con Inter-Empoli e l’ incrocio Europa-salvezza. Highlights Napoli-Inter 4-1 IL GOL DEL VANTAGGIO DI ZIELINSKI #Napoli 1:0 #Inter / #SerieA / Day 37 / 16' ...

Napoli-Inter 4-1 : è sempre più fallimeeeeento : Quattro vittorie consecutive Le vittorie consecutive passano a quattro. Come i gol segnati all’Inter. Il Napoli si congeda dal San Paolo con una vittoria per 4-1 sull’Inter. Il Napoli sale a 79 punti a una giornata dalla fine del campionato. Con tredici punti sulle terze in classifica: Atalanta e Campionato che ricordiamo fallimentare. Perché p bene ribadire: è fallimeeeeeento, è fallimeeeeeento, è fallimeeeeeento, è ...

Live Napoli-Inter 3-0 Anche Fabián alla festa del gol

Live Napoli-Inter 2-0 Mertens - raddoppio di testa

Live Napoli-Inter 1-0 Zielinski - che gol dal cilindro

Live Napoli-Inter live 0-0 Ancelotti con Karnezis e Malcuit

Napoli-Inter - le formazioni ufficiali di Ancelotti e Spalletti : Tra poco meno di un’ora scenderanno in campo Napoli ed Inter allo Stadio San Paolo di Napoli. Diramate le formazioni ufficiali: Napoli-Inter formazioni ufficiali: NAPOLI (4-4-2): Karnezis; Malcuit, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Zielinski, Fabian; Mertens, Milik. All. Ancelotti INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Miranda, Skriniar, Asamoah; Brozovic, Gagliardini; Politano, Nainggolan, Perisic; Lautaro.All. ...

