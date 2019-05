Arresti per corruzione nella Lega | Luigi Di Maio attacca | “È una tangentopoli bis”

Busto Arsizio - tre Arresti e perquisizione per tangenti e corruzione elettorale : Un’altra inchiesta per tangenti e corruzione elettorale in Lombardia. I finanzieri del Comando Provinciale di Milano hanno eseguito tre arresti e una serie di perquisizioni su disposizione della Procura del Tribunale di Busto Arsizio nell’ambito dell’operazione denominata Piazza Pulita. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal gip di Busto nei confronti di tre indagati a vario titolo per turbata libertà degli ...

Maxi frode fiscale da 25 milioni/ 12 Arresti e 100 perquisizioni in tutta la penisola : Maxi frode da 25 milioni di euro, 12 arresti e 100 perquisizioni in tutta la penisola: tutti i dettagli dell'operazione delle fiamme gialle

Foggia - otto Arresti per assenteismo all’Asl. Timbravano cartellino e lasciavano il lavoro : c’è anche un primario : Timbravano il cartellino e abbandonavano il posto di lavoro: per questo otto dipendenti della Asl di Foggia, tra cui un primario, in servizio in un paese della provincia, sono stati messi agli arresti domiciliari. Un dirigente della stessa Asl è stato sospeso dal servizio. Operazione condotta dalla Guardia di finanza, l’accusa è di truffa nei confronti della Asl Giustizia & Impunità | Di F. Q.. ...

Salerno - 14 Arresti per corruzione in atti giudiziari : la telecamera riprende la mazzetta consegnata in ascensore : I finanzieri del Comando provinciale di Salerno hanno eseguito un’ordinanza cautelare applicativa della custodia in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Salerno, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di 14 indagati, tra cui due giudici tributari, a cui risulta contestato, in concorso e a vario titolo, il reato di corruzione in atti giudiziari. Nelle immagini, uno scambio di denaro in ...

Milano - 17 Arresti per droga/ Traffico internazionale di stupefacenti : Milano, 17 persone sono finite in manette, accusate di Traffico internazionale di stupefacenti. Tutti i dettagli dell'ultimo blitz della polizia

Strasburgo - cinque fermati per l’attentato a mercatino Natale dove morì Megalizzi. Arresti dopo verifiche su armi del killer : cinque persone sono state fermate a Strasburgo nell’ambito delle indagini sull’attentato dell’11 dicembre scorso al mercatino di Natale in cui ha perso la vita anche il giovane giornalista italiano, Antonio Megalizzi. Gli Arresti sono scattati “nel quadro delle verifiche sulle armi detenute da Chérif Chekatt“, il terrorista ventinovenne ucciso dalle forze dell’ordine francesi dopo due giorni di caccia nel capoluogo ...

Olio di soia spacciato per extravergine d’oliva : società fittizie e frantoi fantasma - 24 Arresti. “Venduto in Italia e all’estero” : Avevano creato delle società fittizie con annessi frantoi fantasma nei quali sostenevano di produrre Olio d’oliva extravergine. Invece, quello che vendevano in Italia e all’estero era Olio di semi, di soia o di girasole, addizionato con clorofilla e betacarotene. I carabinieri del Nas di Foggia, coordinati dalla procura dauna, guidata da Ludovico Vaccaro, hanno eseguito diversi sequestri e 24 misure cautelari, diciassette delle quali a Cerignola ...

Operazione antidroga a Bari - Arresti e sequestri : I carabinieri del Comando provinciale di Bari hanno eseguito numerose ordinanze di custodia cautelare nei confronti di persone ritenute responsabili

Camorra - 11 Arresti : sequestrati beni per 10 milioni di euro : Undici arresti sono stati eseguiti dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata e dai Finanzieri del Nucleo di Polizia di Salerno

Operazione contro clan a Ostia - Arresti : 10.38 In corso un'Operazione di polizia giudiziaria sul litorale romani,nelle zone di Acilia,Ostia,Dragona e Dragoncello, per scardinare 2 organizzazioni criminali con l'arresto dei loro capi,che da tempo si fronteggiavano a colpi d'arma da fuoco per l'egemonia territoriale. La Squadra Mobile di Roma ha eseguito 6 misure cautelari e diverse perquisizioni nei confronti di due noti gruppi rivali, l'uno collegato alla criminalità romana,l'altro a ...

Sei Arresti a Roma per la guerra tra clan rivali : Sei persone tra le quali i capi di due clan che si contendevano il predominio alle porte di Roma sono state arrestate dalla polizia di Stato nell'operazione "Via del Mare" tra Acilia, Ostia, Dragona e Dragoncello. I provvedimenti emessi dal Gip su richiesta della Dda di Roma contestano i reati di tentato omicidio, sequestro di persona, porto abusivo di armi da sparo, esplosione di colpi di arma da fuoco in luogo pubblico e lesioni personali ...