Maserati | Manley è pronto a calare l’asso da novanta per il rilancio del marchio

(Di sabato 11 maggio 2019) La Casa del Tridente si prepara ad una vera e propria rivoluzione che punterà a spingere in alto le vendite, uno dei “gioielli sportivi” appartenenti all’orbita Gruppo FCA, insieme a Ferrari e Alfa Romeo, si prepara ad una vera e propria rivoluzione che punterà a spingere in alto le vendite della Casa del Tridente calate drasticamente negli ultimi anni fino a raggiungere i livelli preoccupanti. Secondo gli ultimi dati diramati, infatti,ha chiuso il primo trimestre del 2019 in maniera estremamente negativa, con le vendite che sono tornate ai pessimi livelli del 2013, anno in cui aveva debuttato la nuova generazione della Ghibli. Purtroppo la recente storia dellaricorda quella altrettanto recente di Alfa Romeo, ovvero quella di unnato malo, caratterizzato dal debutto di pochi modelli, rinnovati a parecchia distanza l’uno dall’altro. Infatti, la ...

