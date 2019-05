Ambiente | Fico | ' Serve una trasformazione culturale'

LegAmbiente contro il circo - oggi il sit-in - pacifico - insieme al Meta di Biella : ... Movimento etico tutela animali e ambiente, di Biella in piazza Silvio Cerruti, per esprimere la propria contrarietà all'utilizzo degli animali negli spettacoli circensi. 'La manifestazione sarà ...

Treno Verde di LegAmbiente : inizio anno negativo per Torino - ecco i dati su smog e traffico : Brutto inizio d’anno per la città di Torino per quanto riguarda l’inquinamento atmosferico. Dall’inizio del 2019 i limiti normativi previsti per il PM10 – 35 superamenti giornalieri ammissibili in un anno – sono stati già abbondantemente superati. Ben 51, infatti, le giornate in cui sono stati oltrepassati i livelli critici di polveri sottili nella centralina di Torino-Grassi. Un andamento purtroppo in linea con i dati raccolti nei monitoraggi ...

Ambiente - Toscana : sul reticolo idrografico “parare favorevole all’aggiornamento della mappa” : La nuova mappa del reticolo idrografico della Toscana, ossia l’insieme complessivo dei corsi d’acqua di competenza della Regione, gestiti dal genio civile, ha riscosso parere favorevole a maggioranza in Commissione Ambiente, guidata da Stefano Baccelli (Pd). Secondo quanto illustrato da Gennarino Costabile, ingegnere della Regione, l’atto, particolarmente ”impegnativo e complesso”, fotografa la realtà e interessa ...

Ambiente - Fico vede Masset : “Al centro priorità su clima e salario minimo” : Un incontro “cordiale, il primo dal rientro dell’ambasciatore in Italia. Si è parlato di cooperazione fra Camera e Assemblea nazionale ma soprattutto di Europa. Due i temi principali sul tavolo: clima e salario minimo europeo, all’interno di un discorso su Ambiente e questioni sociali che sono priorità per l’Unione europea”. E’ quanto viene riferito da fonti di Montecitorio, al termine dell’incontro tra ...

M5S - Roberto Fico : Ambiente resterà sempre prima stella : "L'ambiente resterà sempre la prima stella del Movimento". Lo dice, in un'intervista a la Repubblica, il presidente della Camera Roberto Fico

Fico : Ambiente prima stella - scuse su Tap : 9,00 "L'ambiente resterà sempre la prima stella del Movimento": lo ha assicurato il presidente della Camera,Fico,in un' intervista a Repubblica in cui si è soffermato sulla mobilitazione internazionale per il clima. "Sull'Ilva abbiamo ottenuto prescrizioni ambientali molto stringenti",ha ricordato Fico, "su Tap era tardi per intervenire e per questo mi sono sentito già in passato di chiedere scusa.Poi è chiaro che per fare a meno del gas serve ...

Ambiente : Fico - tutti uniti e impegnati contro surriscaldamento climatico : Roma, 14 mar 18:27 -, Agenzia Nova, - Il presidente della Camera, Roberto Fico, in un post su Facebook, scrive: "Domani tanti ragazzi scenderanno in piazza ovunque nel mondo per..., Rin,