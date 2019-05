Usa | apre la porta di casa e viene morso da un serpente in pieno viso

Roma - apre metro Spagna : chiUsa 23 marzo : 0.00 Dopo un mese e mezzo di chiusura, la stazione della metro A (linea rossa) di piazza di Spagna, nel cuore di Roma, ha riaperto. Lo annuncia l'Atac, l'azienda del trasporto pubblico del Comune. La stazione era stata chiusa il 23 marzo dopo il sequestro disposto dalla magistratura in seguito a un incidente su una scala mobile a una fermata attigua. I treni continuano a non fermarsi alle stazioni Barberini (chiusa il 23 marzo) e Repubblica ...

Usa-Cina - Trump riapre lo scontro : Se il negoziato dovesse naufragare, l'economia cinese potrebbe risentire in modo più o meno pesante dell'aumento delle nuove tariffe doganali e dell'inasprirsi del clima internazionale. Se, al ...

Usa-Cina - Trump annuncia dazi e affonda le Borse : crollano tutti gli indici asiatici - Milano apre in terreno negativo : L’offensiva di Donald Trump sul commercio affonda le Borse di tutto il mondo. La paura degli investitori è stata scatenata dal tweet del presidente Usa nel quale annuncia dazi al 25% sui beni “made in China”, colpendo da venerdì un import che vale 200 miliardi di dollari. Così le Borse asiatiche sono affondate con gli indici di Shanghai (-6%), Shenzhen (-7,3%) e Hong Kong (-3,2%) in rosso pesante. E anche l’Europa è ...

Maratona Trieste esclUsa ad atleti africani - la federazione atletica apre fascicolo. Il caso finisce in Parlamento : 'La decisione di escludere gli atleti di colore dalla Maratona della Trieste Run Festival è una macchia per l'Italia nel mondo' afferma il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro. ...

Apre i battenti a RagUsa l'antologica di Giorgio Cappello : Apre oggi i battenti la mostra di Giorgio Cappello Antologica, curata da Amedeo Fusco. Inaugurazione alle 18 a Ragusa al Centro aggregazione culturale

Archeologia : apre al pubblico un nuovo allestimento della nave di MaraUsa : Grande emozione questa mattina al Museo archeologico Lilibeo di Marsala (Trapani) per l’inaugurazione dell’allestimento espositivo della nave romana di Marausa. Si tratta di uno dei più importanti progetti culturali a cui ha lavorato l’assessore regionale ai Beni culturali Sebastiano Tusa, scomparso tragicamente lo scorso 10 marzo nel disastro aereo in Etiopia. A tagliare il nastro è stato il presidente della Regione siciliana ...

Italian Film Festival Usa : Come un gatto in tangenziale apre la rassegna a Memphis : Sono 15 i titoli Italiani che verranno proiettati in America Dopo il Cinema Made in Italy London, il Festival della Commedia Italiana a Montecarlo e il Los Angeles Italia Film Festival, il cinema Italiano ha un’altra grande occasione per mostrarsi oltreoceano con l’Italian Film Festival ...

Elezioni europee - Nicola Zingaretti apre a esponenti Mdp : “Non è esclUsa loro candidatura” : Per le Elezioni europee di maggio l'intento di Zingaretti è quello di "mettere in campo energie nuove per costruire un progetto nuovo per tutti, anche con Psi, con l'associazione Futura, con democrazia solidale". il neo segretario non esclude la candidatura di due europarlamentari eletti nel 2014 col Pd e poi passati con Bersani.Continua a leggere

Netanyahu. Il Brasile apre a GerUsalemme 'un ufficio per il commercio - la tecnologia e la innovazione'. : Bolsonaro, da parte sua, ha precisato che si tratta di un 'business office' per la scienza, la tecnologia e la innovazione. Ha espresso la fiducia che esso contribuirà allo sviluppo del suo Paese, ...

Usa - Trump riapre il fronte della sanità : la guerra alla riforma di Obama radicalizza il messaggio in vista delle Presidenziali : Negli Stati Uniti si riapre la guerra sull’Obamacare. Il Dipartimento della Giustizia ha deciso di sostenere legalmente la sentenza di un giudice federale che a dicembre ha invalidato l’intero Affordable Care Act, la legge sanitaria voluta da Barack Obama. I repubblicani assistono preoccupati alla mossa dell’amministrazione, che rischia di dispiacere a larghi settori di elettorato. I democratici vedono invece nelle polemiche un modo per superare ...

Ex Etruria : ricUsato il giudice - slitta sentenza chiave. E l'Europa riapre il caso crac : Passano gli anni, ne sono trascorsi più di tre dal crac, ma il caso Etruria tiene sempre banco. Com l'attualità, il giudice ricusato ieri nel filone del falso in prospetto, e anche con la macchina del ...

La nave Mare Jonio nel porto di LampedUsa. Procura apre fascicolo : Palermo, 19 mar., askanews, - La nave Mare Jonio della Ong Mediterranea, con a bordo 49 migranti salvati nel Canale di Sicilia è entrata nel porto di Lampedusa. L'imbarcazione è stata scortata dalle ...

RagUsa Sanità : riapre il consultorio di Acate e Scoglitti : L'Azienda Provinciale Sanitaria di Ragusa annuncia la riapertura del consultorio familiare di Acate e di Scoglitti, a partire dalla prossima settimana