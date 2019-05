Sorelline picchiate da genitori | arrestati Nonni choc lividi usciti

Sorelline picchiate e lasciate senza cibo : genitori arrestati : picchiate e lasciate senza mangiare, in uno stato di profondo abbandono. Due Sorelline, una di soli sei mesi, l’altra di tre anni, sarebbero state maltrattate sistematicamente dai genitori che sono stati arrestati nelle scorse ore a Bellona, in provincia di Caserta, su ordine del Gip di Santa Maria Capua Vetere.Il padre e la madre delle bimbe, di 32 e 35 anni, sono finiti dritti in carcere. Secondo i referti medici, sul corpo della più ...