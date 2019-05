Migranti | 15 persone sbarcate nel Sud Sardegna

Migranti : Mediterranea - 'barca in difficoltà con 20 persone' : Palermo, 30 apr. (AdnKronos) - "Via Navtex Malta Radio ha comunicato alle 21.20 una segnalazione delle 14.10 da parte di Mrcc Roma di una barca in difficoltà con circa 20 persone a bordo alla deriva al largo delle coste libiche: chiediamo che le Autorità italiane e maltesi intervengano in soccorso”.

Migranti : Salvini - "In arrivo 150 persone che fuggono da guerra - porte spalancate" : "Oggi arrivano 150 uomini e donne in aereo dalla Libia, in fuga dalla guerra, con un corridoio umanitario organizzato dal ministero dell'Interno perché è così che si arriva in Italia". Ad annunciarlo è il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, nel corso di una conferenza stampa in Prefettura a Milano. "Si sta lavorando da qualche mese - ha aggiunto Salvini - ed è la riprova del fatto che le porte dell'Italia sono spalancate per donne e bambini, ...

Libia - assalto armato al centro di detenzione dei Migranti : “Esercito di Haftar ha sparato alle persone - due morti” : Almeno due migranti sono rimasti uccisi e almeno altri 19 feriti in un attacco di uomini armati a un centro di detenzione a Qasr Ben Ghashir, sobborgo a sud di Tripoli dove sono in corso combattimenti fra le forze tripoline e quelle del generale Khalifa Haftar. Lo scrive il Times of Malta, che cita l’Unhcr, secondo cui il centro ospitava 980 migranti. Non è chiaro perché il centro, in particolare, sia stato preso di mira e da chi, ma i ...

Migranti : Sciurba (Mediterranea) - 'nel 2018 morte per tortura oltre 2.200 persone' : Palermo, 18 apr. (AdnKronos) - "Oggi è necessario che si faccia verità e chiarezza su ciò che sta accadendo nel Mediterraneo. Nel 2018 sono state 13.500 le persone catturate dalla cosiddetta guardia costiera libica e riportate nei campi di concentramento e 2.200 persone sono morte, sotto tortura". E

Ventimiglia - al campo Caritas aumentano Migranti espulsi da accoglienza : “Dopo decreto Salvini persone esasperate” : A pochi mesi dall’approvazione del decreto sicurezza di Matteo Salvini, la frontiera di Ventimiglia si dimostra ancora una volta perfetta cartina tornasole dei risultati delle politiche sull’immigrazione in Italia. Dopo il blocco degli sbarchi operato con gli accordi in Libia di Minniti, da quasi due anni, nella città di frontiera con la Francia si era registrato un deciso calo del numero degli arrivi e un cambiamento dei paesi di provenienza, ...

Migranti - Di Maio a Salvini : “800mila persone non si fermano con le direttive. Paese serio pensa a lungo termine” : “Se veramente abbiamo il problema di 800mila Migranti che stanno per arrivare in Italia, non li fermi con una Direttiva che nessuno ha mai ascoltato, perché in passato non sono servite a nulla”. Così il vicepremier, Luigi Di Maio, dagli Emirati Arabi, sulla crisi libica e le misure predisposte dal Viminale. “Queste sono misure emergenziali che possono aiutarci a risolvere il problema a breve termine, ma un Paese serio come ...

Migranti - intercettato barcone con 70 persone a bordo : trasbordati a Lampedusa. Salvini : “Li espelliamo” : Un barcone con circa 70 persone a bordo – e non 90 come inizialmente riportato – è stato intercettato mentre si dirigeva verso le coste siciliane: secondo quanto riportato dall’agenzia Ansa, sono intervenute una motovedetta della Guardia di Finanza e una della Guardia costiera che hanno trasbordato i Migranti sulle due unità e hanno iniziato il trasferimento verso Lampedusa. L’operazione non viene tecnicamente considerata ...

Libia - l’allarme per i Migranti nei centri di detenzione : “A Qasr Bin Ghashir ci sono 500 persone intrappolate” : Con l’attuale situazione d’instabilità nella capitale libica, l’Unhcr, l’Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati, ieri ha ricollocato oltre 150 rifugiati dal Centro di detenzione di Ain Zara, nei quartieri sud di Tripoli, al Centro di raccolta e partenza dell’Unhcr, situato in un’area sicura nelle vicinanze. Negli ultimi giorni l’area circostante il Centro di detenzione di Ain Zara è stata teatro di scontri pesanti. Alcuni rifugiati hanno ...

Migranti - gommone con 20 persone in difficoltà al largo della Libia : 'Otto dispersi' : con venti persone in difficoltà al largo della : '8 dispersi'. Otto persone sarebbero disperse in mare al largo della Libia. È quanto riferisce Alarm Phone, che questa mattina intorno alle 6 ha ...