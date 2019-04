Venerdì alla Libreria Tarantola presentazione del romanzo di Cristina Caboni ' La stanza

Venerdì ecocompatibile alla Federico II : un giorno plasticfree : informa una nota, 'viene dall'associazione no profit di sensibilizzazione ambientale Ciak si scienza, canale green della Federico II ideato dalla presidente, Vincenza Faraco, docente nell'Ateneo ...

ASSESSORATO ALLA CULTURA - Due repliche Venerdì 29 aprile al CTU per scuole medie e pubblico adulto - previa prenotazione. In collaborazione ... : Le repliche degli spettacoli sono aperte a ingresso libero anche per il pubblico adulto previa prenotazione: 328 8120452, info@balamosteatro.org foto stampa: http://www.balamosteatro.org/resistenze-...

Stabile ma in prognosi riservata il bimbo di 4 anni caduto Venerdì dalla finestra a Finale : A distanza di un paio di giorni dall'incidente il bambino di 4 anni caduto dalla finestra dell'appartamento della nonna dove si trovava con la mamma e il fratellino si trova ancora ricoverato in ...

Truffati dalle banche - nuovo stallo sui rimborsi. Associazioni divise : i favorevoli alla soluzione Tria in piazza Venerdì 19 : Nel Documento di economia e finanza si legge infatti che i fondi per il ristoro sono 'in termini netti circa 0,05 miliardi nel 2019 , 0,3 miliardi nel 2020 e 0,4 miliardi nel 2021 rispetto a ...

Il movimento operaio a 50 anni dalla rivolta di Battipaglia - Venerdì 12 alla Lega Navale. : Alfonso Conte, Università di Salerno Dipartimento di Scienza politiche e della comunicazione/DISPC, e introdotti da Fernando Argentino, Associazione Memoria in movimento, saranno "animati e ...

E' stato presentato Venerdì 5 aprile - a Carbonia - il libro 'Dall'Enel alla Carbosulcis' - di Carlo Panio - Carlo Delfino editore. : Uno scenario che la cronaca ha raccontato per tutta la sua durata, cinquant'anni di vita di un territorio teatro di speranze puntualmente deluse, di alti e bassi economici che si sono ripercossi ...

Allerta Meteo - forte maltempo in tutt’Italia : l’allarme si sposta al Sud per Venerdì 5 Aprile - violento ciclone sullo Jonio [MAPPE] : Allerta Meteo – La violenta ondata di maltempo ampiamente prevista nei giorni scorsi, è arrivata sull’Italia e sta provocando piogge torrenziali al Nord e nelle Regioni tirreniche, e abbondanti nevicate sulle Alpi. Al Centro/Sud soffia un vento di scirocco particolarmente intenso (a Termini Imerese ha raggiunto gli 87km/h) con temperature elevate (spiccano i +20°C di Palermo e Barletta). Ma il “clou” di questa tempesta ...

Tarantella Ballo Napolitano Venerdì 29 alla Domus Ars. : Ha frequentato corsi di danze balcaniche e del Mediterraneo Orientale, nel 2000, formando un gruppo che per diversi anni ha seguito per manifestazioni e spettacoli. Ha tenuto corsi per adulti e stage ...

Oroscopo del giorno 22 marzo - 2ª sestina : Venerdì alla grande bilancini e Capricorno : L'Oroscopo del giorno venerdì 22 marzo 2019 è pronto a mettere sulla bilancia della positività (o della negatività) l'ultimo giorno della settimana lavorativa. Curiosi di sapere se questo venerdì avremo l'Astrologia dalla nostra parte? Lo scopriremo subito andando a spulciare nella nuova classifica con le stelline relative agli ultimi sei segni dello zodiaco. Per essere precisi andremo a tastare il polso alle effemeridi interessanti Bilancia, ...

Paesaggi...immaginari - mostra di pittura contemporanea da Venerdì 22 alla Reggia di Portici. : L'Arte si nutre e al contempo nutre il Mondo, si meraviglia e meraviglia, si racconta e narra, si incuriosisce e si fa curiosa, coniuga l'Uomo e il Mondo, ricollega il cordone ombelicale tra Noi e lo ...