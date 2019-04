MotoGP 2019 | piloti | diretta tv e streaming Il calendario

MotoGP - GP Argentina 2019 : Marquez - Rossi e Dovi sono le vere risposte : L'aereo che era atterrato in Argentina appesantito dalle polemiche sull'aerodinamica, ora ridecolla leggero, con Rossi e Dovizioso sul podio dietro a Marquez che qualcuno dice di aver visto, in ...

Andrea Dovizioso MotoGP GP Argentina 2019 : “Il podio era l’obiettivo ma non sono contento - non sentivo bene le gomme” : Andrea Dovizioso ha conquistato un buon terzo posto nel GP d’Argentina 2019, seconda tappa del Mondiale MotoGP. Il pilota della Ducati ha perso la serratissima battaglia con Valentino Rossi e non è così riuscito ad agguantare la piazza d’onore alle spalle di Marc Marquez, il forlivese porta comunque a casa punti importanti in ottica classifica generale e ha ottenuto un risultato di rilievo su una pista che non era particolarmente ...

Valentino Rosso MotoGP GP Argentina 2019 : “Che roba bella - sono contento : risultato importante. La battaglia con Dovizioso…” : Valentino Rossi ha conquistato il secondo posto nel GP d’Argentina 2019, il Dottore è stato eccezionale a Termas de Rio Hondo e ha conquistato un podio pesantissimo. Il pilota della Yamaha ha battagliato a lungo con Andrea Dovizioso per la piazza d’onore alle spalle di Marc Marquez ed è riuscito a spuntarla entrando tra i top-3 a 40 anni compiuti (impresa che non accadeva da addirittura 42 stagioni nel Mondiale MotoGP). Il nove volte ...

Marc Marquez - MotoGP GP Argentina 2019 : “Oggi è stato tutto perfetto - guidare era una sensazione bellissima” : Era il grande favorito e lo ha ampiamente confermato anche in gara. Marc Marquez vince con una facilità imbarazzante il Gran Premio di Argentina 2019 della MotoGP, partendo davanti a tutti, infilando per primo curva 1 e, sostanzialmente, fuggendo sin da subito. Gli avversari non lo hanno più visto, e lo spagnolo ha potuto gestire un margine di tranquillità assoluta. Con questo successo il campione del mondo in carica si prende la vetta della ...

MotoGP - GP Argentina 2019 : risultati e classifica gara. L’assolo di Marc Marquez - un brillante Valentino Rossi è secondo davanti a Dovizioso : Marc Marquez e ancora Marc Marquez. Successo mai in discussione quello del Campione del Mondo in carica della Honda nel secondo appuntamento del Mondiale 2019 di MotoGP in Argentina. Un successo costruito fin dalla prima curva, quello di Termas de Rio Hondo, andando in fuga e non dando alcuna chance agli avversari di mettere in discussione il proprio trionfo. L’iberico ha preceduto di 9″816 Valentino Rossi (Yamaha) e di 10″530 ...

Classifica MotoGP Mondiale 2019 : graduatoria - punti e distacchi : Una delle vittorie più semplici della carriera di Marc Marquez. Il campione del mondo domina in lungo ed in largo il Gran Premio di Argentina 2019 di MotoGP e si prende anche la vetta della Classifica generale, rispondendo ad Andrea Dovizioso che aveva centrato il successo a Losail. Buon passo in avanti anche per Valentino Rossi con un secondo posto di platino, mentre Cal Crutchlow saluta la terza posizione dopo la penalità per la falsa ...

Ordine d’arrivo MotoGP - GP Argentina 2019 : risultato e classifica. Marquez domina - Valentino Rossi secondo! Dovizioso terzo : Marc Marquez ha vinto il GP d’Argentina 2019, seconda tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo è scattato dalla pole position e ha subito preso il largo dominando la gara senza mai essere insidiato dagli avversari, il Campione del Mondo torna al successo mostrando i muscoli da vero fuoriclasse. Alle sue spalle si è lottato per il secondo posto: Valentino Rossi, Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci hanno regalato emozioni a suon di sorpassi. Di ...

MotoGP - GP Argentina 2019 : come rivedere la gara gratis e in chiaro in tv su TV8. Orario e programma : Oggi domenica 31 marzo si è corso il GP d’Argentina 2019, la seconda tappa del Mondiale MotoGP è andata in scena sul circuito di Termas de Rio Hondo e lo spettacolo è stato intensissimo: una gara avvincente, equilibrata e vibrante ha regalato grandi emozioni e lo show ha regnato sovrano nel deserto. Marc Marquez scattava dalla pole position ed era il grande favorito per la vittoria, Andrea Dovizioso e Valentino Rossi partivano alle sue ...

MotoGP - GP Argentina 2019 : orario d’inizio - tv su Sky e TV8 - streaming - diretta e differita : Stasera si disputerà il GP d’Argentina 2019, seconda tappa del Mondiale MotoGP. Si preannuncia grande spettacolo a Termas de Rio Hondo: Marc Marquez scatterà dalla pole position dopo aver dominato in qualifica e punterà al successo, Andrea Dovizioso e Valentino Rossi partiranno subito alle sue spalle insieme a Maverick Vinales e hanno tutte le carte in regola per inseguire la vittoria sul tracciato sudamericano. La Honda sembra essere ...

MotoGP - warm-up GP Argentina 2019 : Marc Marquez sempre il più veloce - inseguono Vinales e Dovizioso. Valentino Rossi è settimo : Cambiano i turni e le temperature ma non chi c’è in vetta alla classifica. Marc Marquez si conferma il pilota migliore del lotto anche nel warm-up del GP d’Argentina, seconda prova del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Termas de Rio Hondo, lo spagnolo della Honda ha fatto vedere ancora una volta una grande costanza di rendimento sulla RC213V. Martellando su un ritmo di 1’39” bassissimo, il fuoriclasse nativo di ...

LIVE MotoGP - GP Argentina 2019 in DIRETTA : la gara in tempo reale : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP d’Argentina 2019, seconda prova del Mondiale di MotoGP. Sul tracciato di Termas de Rio Hondo i piloti e i team della classe regina sono pronto a sfidarsi e a regalare spettacolo per centrare i 25 punti di questo round. Marc Marquez sarà l’osservato speciale. Il campione del mondo in carica ha espresso nel corso del weekend sudamericano una grande velocità. Sia sul passo gara che in ...

MotoGP - GP Argentina 2019 : alle 20.00 la gara. Come vederla in tv e streaming. Guida - griglia di partenza e palinsesto : Oggi 31 marzo (ore 20.00, diretta tv su Sky Sport) è il giorno del GP d’Argentina 2019, seconda prova del Mondiale di MotoGP. Sul tracciato di Termas de Rio Hondo assisteremo ad un grande spettacolo che metterà in palio 25 punti pesanti in funzione del campionato. Marc Marquez sarà l’osservato speciale. Il campione del mondo in carica ha espresso nel corso del weekend sudamericano una grande velocità. Sia sul passo gara che in ...