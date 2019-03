Basket | Davide Moretti trascina Texas Tech alle Final Four del torneo NCAA! Splendida

oasport

(Di domenica 31 marzo 2019) Quello che scorre nelle vene dinon è un sangue normale. Ilc’è da sempre nella sua famiglia: il padre Paolo, aretino con esperienze a Verona, Bologna (entrambe le sponde), Siena, Roseto e in Grecia al Peristeri da giocatore, è poi diventato validissimonatore con esperienze in Serie A e sei anni passati a riportare Pistoia nel massimo campionato.Oggi, però, la scena se la prende lui, il figlio:, nella notte, hato la squadra della sua università,delNCAA. Per dare l’idea di quanto sia seguito iluniversitario americano, basti pensare che il weekend dellei viene regolarmente svolto in stadi di football americano, con una folla immensa a riempire l’arena in questione, che finisce regolarmente esaurita in ogni ordine di posti. Lae più famosa resta senza dubbio quella del ...

