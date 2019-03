BRINDISI Il PRI dice no alla istituzione della tassa di soggiorno

BRINDISI.Elezioni RSU la Filctem Cgil primo sindacato in SAIT importanti conferme in BSG e Versalis : Le Rappresentanze Sindacali Unitarie e i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza sui posti di lavoro, per la Cgil e per l'intero mondo del lavoro, sono un patrimonio da rinnovare e consolidare ...

L'amore non va in prigione : i figli incontrano i papà detenuti - Senza Colonne News - Quotidiano di BRINDISI : di Adele Galetta per il7 Magazine Quando Rocco ha chiuso la sua "scatola magica", quella dei momenti più belli vissuti insieme a suo papà, è scoppiato a piangere ed abbracciandolo gli ha detto: "...

Primarie Pd : Nicola Zingaretti si impone anche nel BRINDISIno : BRINDISI - I dati della provincia di Brindisi ricalcano quelli nazionali: Nicola Zingaretti si è imposto nettamente su Maurizio Martina e Roberto Giachetti nelle Primarie del Pd. Circa 1,7 milioni di ...

Primarie Pd : buona affluenza a BRINDISI. Si vota fino alle 20 : BRINDISI - A mezzogiorno le persone andate a votare, stando ai dati forniti dalla segreteria cittadina, erano circa 400. Si registra una buona affluenza presso la sede della federazione provinciale ...

VIDEO Cremona-BRINDISI - Highlights - sintesi Finale Coppa Italia basket : primo storico trionfo dei lombardi : Cremona ha vinto la Coppa Italia 2019 di basket, la Vanoli ha sconfitto Brindisi per 83-74 nella Finale giocata al Mandela Forum di Firenze e ha così alzato al cielo il trofeo per la prima volta nella sua storia. La compagine lombarda ha sempre avuto il controllo della partita anche se i pugliesi non hanno mai mollato contribuendo a regalare al pubblico un match particolarmente avvincente fino alla sirena Finale. Di seguito il VIDEO con gli ...

LIVE Cremona-BRINDISI basket - Finale Coppa Italia 2019 in DIRETTA : primo storico trionfo per la Vanoli. Vittoria per 83-74 : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Cremona-Brindisi, atto conclusivo delle Final Eight di Coppa Italia 2019. Le due squadre si giocheranno la Finale della Coppa Nazionale per la prima volta nella loro storia, perciò la vincente della contesa odierna si iscriverà all’albo d’oro della manifestazione dopo 42 edizioni. L’incontro appare sulla carta molto equilibrato e apertissimo, anche se la Vanoli Cremona allenata ...

LIVE Cremona-BRINDISI basket - Finale Coppa Italia 2019 in DIRETTA : Vanoli avanti a fine primo quarto (23-18) : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Cremona-Brindisi, atto conclusivo delle Final Eight di Coppa Italia 2019. Le due squadre si giocheranno la Finale della Coppa Nazionale per la prima volta nella loro storia, perciò la vincente della contesa odierna si iscriverà all’albo d’oro della manifestazione dopo 42 edizioni. L’incontro appare sulla carta molto equilibrato e apertissimo, anche se la Vanoli Cremona allenata ...

LIVE Avellino-BRINDISI basket - Coppa Italia 2019 in DIRETTA : 40-47 - volano i pugliesi nel primo quarto - recupero irpino nel secondo : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ultimo quarto di finale della Final Eight di Coppa Italia 2019. Di fronte, in quello che è a tutti gli effetti un derby del Sud, ci sono Sidigas Avellino e Happy Casa Brindisi. Le due formazioni arrivano da una stagione vissuta su piani diversi: la Sidigas, pur nei piani alti dall’inizio dell’anno, si è trovata in più di un’occasione in difficoltà, complici anche vicende ...

LIVE Avellino-BRINDISI basket - Coppa Italia 2019 in DIRETTA : 12-28 - pugliesi devastanti nel primo quarto con John Brown : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ultimo quarto di finale della Final Eight di Coppa Italia 2019. Di fronte, in quello che è a tutti gli effetti un derby del Sud, ci sono Sidigas Avellino e Happy Casa Brindisi. Le due formazioni arrivano da una stagione vissuta su piani diversi: la Sidigas, pur nei piani alti dall’inizio dell’anno, si è trovata in più di un’occasione in difficoltà, complici anche vicende ...

"Caro ministro Bussetti - le spiego perché insegnare al Sud è una fatica e un privilegio" : la lettera di una prof di BRINDISI è virale : Una docente di una scuola primaria replica al numero uno del Miur che aveva criticato i docenti del Sud: "Ogni alunno per voi vale quanto un caffè, per noi molto di più"

BRINDISI.Antonino - Pri - : Mettiamo da parte le sterili polemiche e lavoriamo tutti per lo sviluppo e l'occupazione : ...contrapposizioni e che tutti gli attori istituzionali e politici lavorino di concerto per non vanificare questa opportunità che viene data alla crescita del territorio ed al rilancio dell'economia e ...