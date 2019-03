Morto Roger Charlery, voce dei The Beat

Addio a, più noto come Ranking, cantante dei The, scomparso a 56 anni. Sulla pagina del gruppo è stato pubblicato un post per ricordare il musicista. "Ha combattuto.era un combattente La famiglia divorrebbe ringraziare tutti per il costante supporto in questo periodo difficile".Rankingera nato a Birmingham nel 1963. A gennaio si è saputo che gli erano stati diagnosticati due tumori al cervello ed uno al polmone. La scorsa estate aveva avuto un infarto.(Di mercoledì 27 marzo 2019)