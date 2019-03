Negli organi di Imane Fadil non c' è traccia di radioattività La conferma dell' Enea | al

huffingtonpost

(Di martedì 26 marzo 2019) Non ci sono tracce di radioattività nel corpo di. Dopo i risultati dei primi test - che avevano escluso la presenza di materiale radioattivoa testimone chiave del processo Ruby, morta il primo marzo in ospedale - laarriva dall'. Il centro d'eccellenza romano, specializzato nel settore, si è occupato di analizzare i campioni dei tessuti'ex moa trentaquattrenne. Lo ha detto ai giornalisti Mirko Mazzali - avvocato dei familiaria donna, che ha sostituito nei giorni scorsi Paolo Sevesi - questo pomeriggio fuori dall'istituto di medicina legale a Milano dove è appena iniziata l'autopsia. L'esito completo degli accertamenti chiesti dalla Procura arriverà a fine aprile sempre che non ci sia bisogno di una proroga.L'avvocato: "Familiari provati e arrabbiati. Non si capacitanoa morte""I familiari di ...

