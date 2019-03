È caos nel Pd campano per le quote rosa

ilgiornale

(Di martedì 26 marzo 2019) Ancora problemi e scossoni all"interno del Partito democratico. Nell"ultima seduta dell"assemblea regionale, come riposta Il Mattino di Napoli, non sono mancati momenti di tensione tra gli iscritti, con urla in sala e forti contestazioni. Pomo della discordia, le. Quando sono stati letti i 4 nomi da far sedere nell"ufficio di presidenza non c"era nemmeno una donna.A quel punto è esplosa, in maniera frago, la protesta di tanti militanti presenti all"assemblea, prima che si eleggesse il segretario Leo Annunziata. Qualcuno dalle poltrone ha lanciato strali contro i dirigenti: "E menomale che si doveva cambiare pagina", l"accusa diretta ai vertici dei democratici campani.Ma lenon sono l"unico punto di disaccordo all"interno del partito. Ad essere contestata è anche la nomina del presidente, che non sarebbe stato eletto dall"assemblea. Non trova pace il Pd ...

