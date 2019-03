Brexit | ambasciatore britannico Jill Morris | ' Saranno tutelati i diritti degli italiani'

L'ambasciatore in Regno Unito Raffaele Trombetta all'Huffpost : 'Anche dalla Brexit tante occasioni per l'Italia' - di U. De Giovannangeli - : ... la presenza di circa 700 mila italiani, una collaborazione in campo scientifico e accademico molto avanzata, l'interesse condiviso in alcune aree geografiche del mondo, l'impegno nella lotta contro ...

L'ambasciatore in Regno Unito Raffaele Trombetta all'Huffpost : "Anche dalla Brexit tante occasioni per l'Italia" : La "via dolorosa" di Theresa May sul cammino della Brexit. Gli interessi italiani e le possibili alternative. Temi cruciali anche in vista delle elezioni europee di maggio. HuffPost ha intervistato L'ambasciatore italiano nel Regno Unito, Raffaele Trombetta.Dal suo osservatorio privilegiato, come vede il complicato momento politico che vive il Regno Unito?Il Paese è chiaramente ancora diviso dopo il referendum e le divisioni attraversano ...