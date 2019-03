Roma | dopo la lite Dzeko-El Shaarawy ripercussioni sul mercato

Roma : Petrachi il dopo Monchi. E Belotti... : La Roma , se dovesse partire Dzeko , punterebbe tutto su Andrea Belotti . Come scrive il Corriere dello Sport , l'attaccante del Torino è la scelta numero 1 per il ruolo di centravanti e il possibile futuro in giallorosso di Gianluca Petrachi , in pole per il ruolo di direttore sportivo, può facilitare ...

È sempre bello è il nuovo album di Coez in uscita a marzo : l’annuncio dopo l’ “invasione” di Roma e Milano : "La primavera è giunta e sta per arrivare anche il mio quinto disco", così Coez comunica il rilascio del nuovo album di inediti, il cui annuncio è stato anticipato da una serie di manifesti misteriosi tra le strade, i bus e i tram di Roma e di Milano. È sempre bello, questo il titolo del nuovo progetto discografico di Coez che riprende il titolo dal singolo omonimo già disponibile in rotazione radiofonica e in digital download, uscirà il 29 ...

Roma - l’appello del padre del pittore morto dopo l’aggressione in strada : ‘Chi sa parli’ : “Nessuno vuol parlare, eppure in quartiere lo sanno benissimo chi è stato ad ucciderlo”. Filomeno, l’anziano padre di Umberto Ranieri, chiede ai testimoni di farsi avanti. Era arrivato da Paglieta, il paese in provincia di Chieti dove il pittore 55enne era nato, per assistere il figlio che però, purtroppo, non ce l’ha fatta. L'artista è deceduto mercoledì mattina, dopo tre giorni di ricovero in coma irreversibile, nel reparto di terapia ...

Mondiali Beach Volley 2021 – Roma ospiterà la rassegna iridata 11 anni dopo l’ultima volta! : I Mondiali di Beach Volley 2021 fanno tappa a Roma: ad 11 anni di distanza dall’edizione 2011, la rassegna iridata torna nella capitale Si è svolta oggi, presso il Circolo del Tennis del Foro Italico, la conferenza stampa di presentazione delle “FIVB Beach Volleyball Roma Finals”, in programma al Foro Italico dal 4 all’8 settembre 2019. La notizia di giornata è stata data dal presidente della Federazione Internazionale Ary S. Graça ...

Arresto De Vito - politica al servizio dei 'palazzinari' di Roma. "Condotte illecite anche dopo arresto Parnasi" : "Funzione pubblica come un campo di gioco per realizzare un arricchimento personale". Secondo i giudici il presidente dell'assemblea capitolina fece in modo di "neutralizzare possibili attività investigative"

Roma - Tredicine dal Campidoglio al camion bar : ritorno alle origini dopo Mafia Capitale : HOT DOG La politica, a questo punto, è un capitolo chiuso. E si torna all'antico, hot dog & patatine, signori venghino. A ritrarlo, mentre scuote le chips che crepitano sopra al bollitore, è una foto ...

Bird Box - dopo il film in arrivo il seguito del Romanzo : Il film con Sandra Bullock Bird Box, uscito su Netflix lo scorso dicembre, ha fatto parlare molto di sé non solo per il successo di pubblico, ma anche per i pericolosi meme che ha generato e per una polemica su delle scene di disastri realmente accaduti e ora rimossi. Ma nel bene o nel male è indubbio che la pellicola abbia lasciato un segno anche se non molti sanno che è tratta da un romanzo del 2014 dello stesso titolo (in Italia era uscito ...

Roma : 3 persone in manette dopo controlli durante movida a Trastevere : Roma – Anche la scorsa notte i Carabinieri della Compagnia Roma Trastevere, con l’ausilio dei colleghi dell’Ottavo Reggimento Lazio, hanno eseguito mirati controlli per garantire un sano divertimento alle tante persone, tra giovani e turisti, presenti nello storico quartiere Romano di Trastevere, durante la movida. Ad esito delle attivita’, sono state arrestate tre persone. In via del Moro, i Carabinieri hanno sorpreso un ...

Milano-Sanremo 2019 : il percorso ai raggi X. Cipressa e Poggio immancabili - arrivo in Via Roma dopo 291 km : Tutto pronto per la prima Classica Monumento della stagione: sabato 23 marzo è in programma la Milano-Sanremo. Vincenzo Nibali, detentore del titolo, si presenterà ai nastri di partenza provando a compiere di nuovo l’impresa, anche se difficilmente quest’anno si riuscirà ad anticipare la volata, con il gruppo che starà molto più attento. Il percorso è quello storico, visto e rivisto negli anni per la Classicissima: 291 chilometri da ...

Roma : cade in terra dopo pugni sul volto - grave 55enne : Roma – Lotta tra la vita e la morte un italiano di 55 anni che ieri sera e’ stato aggredito da alcuni giovani nella zona di largo Preneste, a Roma. È successo alle 20 circa e del caso si stanno occupando i Carabinieri di Torpignattara e i militari del Nucleo operativo della Compagnia di Casilina. Dai primi accertamenti sembrerebbe che l’aggredito poco prima stesse parlando con alcuni ragazzi quando uno di questi, per cause da ...

Roma - nervi tesi dopo la Spal : lo sfogo di Ranieri nello spogliatoio : Roma - Uno sfogo durissimo, a voce alta, inequivocabile. La sconfitta con la Spal a Ferrara ha fatto male a Claudio Ranieri, che però prima di presentarsi ai microfoni e manifestare quella rabbia, l'...

Ufficiale : Monchi torna al Siviglia dopo la parentesi alla Roma : Roma - Niente Arsenal , dopo la Roma Monchi torna a casa: il Siviglia annuncia che dal 1° aprile il dirigente spagnolo che ha divorziato da James Pallotta dopo l'esonero di Di Francesco sarà ...

Roma - Ranieri lancia l’allarme dopo il ko con la Spal : “senza Champions - molti giocatori cambieranno aria” : L’allenatore della Roma ha commentato con amarezza il ko subito contro la Spal, paventando molti addii in caso di mancata qualificazione in Champions Situazione delicata in casa Roma, la sconfitta della Spal complica particolarmente la corsa verso la zona Champions dei giallorossi, incapaci di sfruttare lo scontro diretto tra Milan e Inter. Filippo Rubin/LaPresse Un 2-1 difficile da digerire per Ranieri, che ha lanciato ...