Baseball | si ritira Ichiro Suzuki a 45 anni | ha abbattuto un enorme numero di record in

(Di venerdì 22 marzo 2019) Finisce la carriera di, tra i più popolari giocatori della Major Leaguee un autentico idolo in Giappone. L’ultima sua partita, giocata al Tokyo Dome di fronte a 54.000 persone e che vedeva impegnati, in una speciale apertura della stagione di MLB in terra nipponica, i suoi Seattle Mariners contro gli Oakland Athletics, si è trasformata in un lungo tributo, con tre minuti di applausi scroscianti dalla folla.Termina così un cammino iniziato nel 1992 e approdato nella massima lega professionistica americana nel 2001, giocando per i Seattle Mariners, i New York Yankees e i Miami Marlins. Con il tempo, è diventato ilman per battute valide in MLB compiute da un non americano, 3.089. Dieci sono le volte in cui è stato nominato All Star, una quella in cui è stato nominato MVP dell’American League. Già detentore di un immensodinel suo ...

