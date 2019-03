James Harden nella storia | è il primo a segnare almeno 30 punti nella stessa stagione

NBA 2019 - i risultati della notte (4 marzo) : James Harden trascina i Rockets contro i Celtics - vincono i Clippers di Danilo Gallinari : Sono otto le partite della notte NBA. Partiamo dal TD Garden dove Celtics e Rockets si sono confrontati in un incontro ricco di fascino e di stelle. I grandi nomi non hanno deluso e il più atteso ha posto la sua firma. Ci si riferisce a James Harden che, dopo la prestazione fantascientifica contro i Miami Heat (58 punti), ha superato ancora quota 40 nella sfida contro Boston con 42 punti, 7 rimbalzi e 4 assist. James Harden tallies his 24th 40+ ...

NBA 2019 - i risultati della notte (1° marzo). James Harden abbatte Miami con 58 punti - Warriors sconfitti dai Magic. 76ers battono Thunder in lotta : notte di emozioni, di sorprese e di partite lottate, quella che la NBA ha vissuto stanotte con sei partite in giro per i parquet d’America. Andiamo a vedere quali prestazioni individuali e quali di squadra hanno lasciato il segno in questo ulteriore passo d’avvicinamento ai playoff. A finire in copertina è ancora una volta lui, James Harden: la stella degli Houston Rockets contribuisce al successo per 121-118 sui Miami Heat con ...

NBA - James Harden superlativo : 58 punti - Houston vince in rimonta : Houston Rockets-Miami Heat 121-118 Una gara d'assenza causa infortunio vinta contro Golden State e due sfide incolore al tiro, chiuse comunque con 28 e 30 punti, avevano illuso i Rockets di potercela ...

NBA - James Harden contro Scott Foster : 'Non deve più arbitrare i Rockets' : La vittoria ha sempre mille padri, la sconfitta spesso è orfana. I Rockets invece, dopo il pesante ko incassato in rimonta contro i Lakers, sono convinti che la ragione del loro crollo allo Staples ...

NBA - James Harden fa 31 in fila - ma non basta a Houston : vince Minnesota : Minnesota Timberwolves-Houston Rockets 121-111 Questa volta James Harden quota 30 l'ha superata grazie a uno dei suoi marchi di fabbrica, quei tanto contestati , e al tempo stesso invidiati, giochi da ...

NBA – Kobe Bryant critica James Harden : “deve far di tutto per vincere - ma continuando a giocare così non ci riuscirà” : Kobe Bryant critica il modo di giocare di James Harden, spiegando che se dovesse continuare così, non potrà vincere il titolo: ‘Il Barba’ gli dà ragione e spiega la sua versione dei fatti James Harden è un uomo in missione. Dopo un inizio di stagione complicato degli Houston Rockets, ‘Il Barba’ ha preso la squadra per mano, giocando praticamente da solo, complice anche qualche infortunio di troppo fra i big in ...

NBA - James Harden show. Denver cade a Detroit - Milwaukee vince a Brooklyn : ROMA - Nella notte NBA gli Houston Rockets passano sul campo dei Phoenix Suns grazie al solito show di James Harden . I Denver Nuggets cadono contro i Detroit Pistons , i Milwaukee Bucks di Giannis ...

Risultati NBA – James Harden ne fa 44 - asfaltati i Suns : ko casalingo per Pelicans - Nets e Wizards : James Harden show, i Rockets asfaltano i Suns: bene anche Kings, Pistons e Hawks Nella notte sei sono stati i match andati in scena sui parquet oltreoceano e validi per la regoular season NBA. Mentre il mercato impazza, a mettere in mostra tra tutti le sue qualità da trascinatore della propria squadra è senza dubbio James Harden. Il campione di Houston mette a segno, nella sfida vinta contro i Suns, ben 44 punti, oscurando le prestazioni ...

NBA - i premi di gennaio : Joel Embiid e James Harden protagonisti : ROMA - Non poteva che essere James Harden il miglior giocatore della Western Conference del mese di gennaio. 43.6 punti di media, 8.7 rimbalzi e 7.6 assist, dai tempi di Wilt Chamberlain non si ...

Risultati NBA – LeBron James a riposo - Lakers sopraffatti da Golden State : il solito Harden fa sognare Houston : Dopo le fatiche con i Clippers, coach Walton non rischia James nel match con i Warriors, che si impongono 115-101. Vittorie per Rockets e Spurs La lunga battaglia nel derby con i Clippers ha lasciato il segno, così i Lakers hanno deciso di non rischiare LeBron James nel match con Golden State. Inutile mettere a rischio l’incolumità del proprio miglior giocatore avrà pensato coach Walton, considerando anche la forza di un avversario ...

NBA : James Harden mantiene il record - ma Houston perde a Denver : Denver Nuggets-Houston Rockets 136-122 Nikola Jokic banchetta a modo suo sotto canestro contro Houston e continua a spiegare al mondo perché la sua prima convocazione all'All-Star Game sia strameritata. Il lungo serbo chiude con 31 punti, 13 rimbalzi e nove assist una partita in cui la tripla doppia sarebbe stata soltanto la ...

Risultati NBA – James Harden stratosferico : Antetokounmpo non basta ai Bucks : James Harden non ha intenzione di fermarsi, Antetokounmpo non basta ai suoi Bucks contro i Thunder: tutti i Risultati delle partite di NBA della notte italiana Una notte ricca di spettacolo ed emozioni con le tante partite NBA andate in scena. Vittoria degli Oklahoma City Thunder sui Milwaukee Bucks per 118-112. E’ stato George, con i suoi 36 punti, a trascinare alla vittoria i Thunder, mentre Westbrook, nonostante una tripla doppia ...

NBA - James Harden e gli Houston Rockets non si fermano : Toronto va ko : Houston Rockets-Toronto Raptors 121-119 "Faccio soltanto quello che serve per vincere". Detto così sembra facile, ma lo sforzo realizzativo compiuto da James Harden nelle ultime settimane ha pochi ...

NBA - James Harden si supera : 61 punti a New York. Spurs ko a Philadelphia : NEW YORK, USA, - James Harden non si ferma. 61 punti al Madison Square Garden , massimo in carriera e gli Houston Rockets vincono in volata sui New York Knicks . I Philadelphia 76ers rimontano e ...