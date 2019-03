Comunali | centrodestra verso la fumata bianca | ' Fra una settimana la rosa dei candidati

Comunali : a Lecce primarie centrodestra : BARI, 17 MAR - Si vota fino alle ore 21 per le primarie con cui il centrodestra sceglierà il candidato sindaco di Lecce. Tre gli aspiranti in corsa: Gaetano Messuti, leader del movimento Sentire ...

Comunali : a Lecce primarie centrodestra : ANSA, - BARI, 17 MAR - Si vota fino alle ore 21 per le primarie con cui il centrodestra sceglierà il candidato sindaco di Lecce. Tre gli aspiranti in corsa: Gaetano Messuti, leader del movimento ...

Comunali Bari - il centrodestra compatto in vista delle elezioni : 'Convention entro fine mese' : Le voci su una possibile 'maretta' nella coalizione dopo lo scontro per la presidenza dei Municipi sembrano acqua passata . È un centrodestra 'unito, compatto e determinato ad andare avanti per ...

Sicilia - arriva Zingaretti ma il Pd non cambia linea : alle Comunali patto con pezzi di Forza Italia e liste di centrodestra : A Gela sosterranno l’ex candidato di Angelino Alfano, appoggiato dal coordinatore provinciale di Forza Italia. A Bagheria dovevano strappare la città al Movimento 5 stelle, ma alla fine sosterranno un ex candidato di Saverio Romano. A Monreale vanno in ordine sparso, ma la lista principale sosterrà un altro aspirante sindaco di centrodestra, appoggiato da Diventerà Bellissima, il movimento del governatore Nello Musumeci. cambiano i ...