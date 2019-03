Pirates Outlaws è un gioco di carte roguelike ispirato a Slay the Spire

tuttoandroid

(Di martedì 12 marzo 2019)è undirealizzato con grafica minimale e accattivante in cui dovrete utilizzare la strategia per raccogliere oro e diventare un pirata benestante e rispettato. Il gameplay prevede un sistema combattimenti a turni basato sui mazzi diprecostruiti legati ai sei pirati condottieri dotati di abilità uniche che potrete gestire per mettere inla strategia opportuna.L'articoloè unditheproviene da TuttoAndroid.