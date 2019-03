ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 marzo 2019) “Siamo sull’orlo di unaglobale, per scongiurare la quale occorrono misure concordate a livello globale“. Lo ha detto il presidente Sergio, a Belluno. “E’ il senso – ha aggiunto, parlando alla commemorazione della tempesta in Veneto – della sollecitazione sottoscritta, nell’autunno scorso, da alcuni Capi di Stato europei. Gli sforzi compiuti nelle conferenze internazionali che si sono succedute hanno, sin qui, conseguito risultati significativi ma parziali e ancora insufficienti“. Per la tutela dell’ambiente, aggiunge il capo dello Stato, “vanno respinte decisamente tentazioni dirette a riproporre soluzioni già ampiamente sperimentate in passato con esito negativo, talvolta premessa per futuri disastri”. Il presidente sottolinea che “opere di contenimento e regimentazione, se non suffragate ...

Dome689 : RT @TgLa7: #Mattarella, siamo sull'orlo crisi climatica globale - TgLa7 : #Mattarella, siamo sull'orlo crisi climatica globale - repubblica : ?? #Mattarella: 'Siamo sull'orlo di una crisi climatica globale' -