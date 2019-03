Reddito di cittadinanza | bando per organizzare la selezione dei navigator | previsti

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2019) Laurea magistrale e voto alto. Per i candidati al ruolo di, in assenza dell’accordo con le Regioni, manca ancora ilper il reclutamento ma è arrivato quello per scegliere la società che dovrebbe selezionarli e cominciano a chiarirsi i requisiti per partecipare alla prova di. Nel capitolato tecnico si legge che la prova selettiva per arruolare le persone che dovrebbero guidare i beneficiari deldiverso il reinserimento nel mercato del lavoro sarà predisposta per 60.000 candidati, dieci volte i posti disponibili. A parità di votazione finale dopo i test viene scelto il candidato più giovane.Sarà necessario aver completato cinque anni di studi universitari anche se non sono state ancora identificati tutti i corsi ammessi (sicuramente Giurisprudenza, Economia, Scienze politiche, Statistica e Scienze della formazione mentre si discute ...

