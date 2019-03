I condomini non sopportano lo studio pediatrico | mamme e bambini prese di mira

Bari - rogo in un condominio : gli inquilini si rifugiano sul tetto. Edificio evacuato - non ci sono feriti : Incendio in via Mannarino a Santo Spirito. Le fiamme sono partite probabilmente da un garage e si sono poi diffuse mettendo in allarme gli inquilini: alcuni di loro a causa del fumo si sono rifugiati sul tetto e sono poi stati messi in salvo