A Vibo scuole chiuse per mancanza acqua

Freddo e ghiaccio : scuole chiuse in 5 centri del Vibonese : Freddo e ghiaccio sulle strade: in 5 centri del Vibonese le scuole sono rimaste chiuse. E’ accaduto a Nardodipace, Spadola, Fabrizia, Mongiana (per ghiaccio) e a Dasà, dove il sindaco Raffaele Scaturchio, ha disposto la chiusura dell’istituto in quanto “senza un adeguato riscaldamento gli alunni potrebbero subire un grave pericolo alla propria salute, stante la tenera età“. L'articolo Freddo e ghiaccio: scuole chiuse in 5 ...