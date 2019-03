Cast stellare nel trailer di Good Omens con David Tennant e Michael Sheen video | la

optimaitalia

(Di mercoledì 6 marzo 2019)Amazon Primeha pubblicato il primodi, la miniserie basata sul romanzo di Terry Pratchett e Neil Gaiman, conosciuto in Italia col titolo di "Buona Apocalisse a tutti!".Nel lungointroduttivo, accompagnato dalla musica "Under pressure" dei Queen, conosciamo i protagonisti interpretati da(Doctor Who) e(Masters of Sex) , ovvero il demone Crowley e l'angelo Aziraphale insieme a una carrellata di tante altre star, tra cui Jon Hamm (di Mad Men), Nick Offerman (Parks and Recreation), e Frances McDormand (Fargo).Con l'Apocalisse che si avvicina e il Giudizio Finale pronto a scagliarsi contro l'umanità, le armate del Bene e del Male si ammassano tra loro, Atlantide risorge e tutti sono allerta. Tutto sembra andare secondo il Piano Divino, a cui si opporranno (o comunque ci proveranno), l'angelo Aziraphale e il ...

